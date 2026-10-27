ВСУ — ночью перехвачены 2 ракеты и 255 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 222 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 27 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400 и и 280 ударных БПЛА (из них – 69 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 2 ракет и 255 беспилотников (в том числе 56 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 25 локациях и падения обломков в 16 локациях. Причинен ущерб в Киеве, есть погибший и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 27 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 222 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Новгородской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России. Но этой ночью российская атака была интенсивней.