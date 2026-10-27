«Мужской» гормон может помочь женщинам сохранить крепкие кости — что показало исследование

Тестостерон принято считать мужским половым гормоном, хотя он вырабатывается и в женском организме. Возможно, именно это устойчивое представление долгое время мешало исследователям оценить его роль в здоровье женщин после менопаузы. Новое исследование показало, что добавление тестостерона к заместительной гормональной терапии может лучше защищать костную ткань, чем применение одного эстрогена.

К такому выводу пришли специалисты, изучившие результаты лечения 51 женщины после менопаузы. Оказалось, что сочетание двух гормонов не просто поддерживало минеральную плотность костной ткани, но и способствовало её увеличению в поясничном отделе позвоночника.

Результаты представили в октябре на ежегодной конференции Общества по изучению менопаузы, которая проходила в Сан-Диего. Пока исследование не опубликовано в научном журнале и не прошло независимое рецензирование, поэтому выводы остаются предварительными.

Чтобы понять значение открытия, важно учитывать, как меняется костная ткань с возрастом. Максимальной массы кости достигают в раннем взрослом возрасте, после чего постепенно начинают её терять. У женщин этот процесс особенно ускоряется после менопаузы, когда резко снижается выработка эстрогена.

Именно недостаток эстрогена считается одной из главных причин возрастного ослабления костей. Они становятся менее плотными и более пористыми, что повышает риск переломов. Поэтому на протяжении десятилетий для профилактики потери костной массы у некоторых женщин после менопаузы применяют заместительную терапию эстрогеном. Она способна увеличивать плотность костной ткани и снижать риск переломов позвоночника и бедра.

Однако яичники вырабатывают не только эстроген, но и тестостерон, уровень которого также может снижаться с возрастом. Учёные всё чаще обращают внимание на то, что этот гормон участвует в поддержании здоровья костей не только у мужчин, но и у женщин.

Например, в 2022 году исследование с участием американских женщин в возрасте от 40 до 60 лет выявило положительную связь между уровнем тестостерона и минеральной плотностью костной ткани поясничного отдела позвоночника. Чем выше был уровень гормона, тем выше в среднем оказывалась плотность костей.

При этом авторы подчёркивали существенное различие между полами. Если способность тестостерона поддерживать плотность костной ткани у мужчин уже достаточно хорошо подтверждена, то данные о его влиянии на женский организм оставались немногочисленными и противоречивыми.

В новом исследовании специалисты решили проверить, даёт ли добавление тестостерона к эстрогену дополнительный эффект. Они проанализировали результаты лечения 51 женщины после менопаузы, которым назначали гормональную терапию в одной частной больнице.

Каждая участница проходила лечение по двум схемам: сначала или в другой период получала только эстроген, а также сочетание эстрогена с тестостероном. Продолжительность применения каждой схемы составляла не менее года, а во многих случаях — несколько лет.

Минеральную плотность костной ткани оценивали с помощью рентгеновского исследования в начале наблюдения и спустя год после применения каждой из схем. Особое внимание уделяли поясничному отделу позвоночника, шейке бедренной кости и тазобедренной области.

Результаты выявили заметную разницу. Терапия одним эстрогеном позволяла сохранять плотность костей на стабильном уровне, однако ни в одной из исследованных областей не обеспечивала статистически значимого увеличения этого показателя.

Когда к эстрогену добавляли тестостерон, ситуация менялась: минеральная плотность костной ткани поясничного отдела позвоночника увеличивалась.

По мнению авторов, это может свидетельствовать о совместном усиливающем действии двух гормонов на губчатую костную ткань, особенно в позвоночнике. Иными словами, тестостерон потенциально способен дополнить защитный эффект эстрогена, обеспечивая дополнительную пользу для скелета.

Однако увеличение плотности костей ещё не означает, что лечение действительно предотвращает переломы. Именно снижение риска переломов считается главным показателем эффективности терапии остеопороза. Пока неизвестно, достаточно ли обнаруженных изменений в поясничном отделе позвоночника, чтобы обеспечить такую защиту.

Тем не менее новые результаты согласуются с данными других исследований, в которых учёные пытались выяснить, какую роль тестостерон играет в сохранении женской костной ткани.

В 2023 году исследователи австралийского Университета Монаша начали испытание, посвящённое этому вопросу. Они отмечали, что уже существуют некоторые свидетельства того, что добавление тестостерона к заместительной терапии эстрогеном может предотвращать потерю костной массы и способствовать восстановлению сексуальной функции у женщин с ранней менопаузой.

В том же году другое небольшое исследование показало, что применение тестостерона как отдельно, так и совместно с низкими дозами эстрогена способно улучшать показатели плотности костной ткани позвоночника и тазобедренной области.

Несмотря на обнадёживающие результаты, доказательств пока недостаточно для окончательных выводов. Необходимы более масштабные и продолжительные исследования, которые покажут не только изменения плотности костей, но и реальное влияние лечения на частоту переломов.

Это особенно важно при оценке заместительной гормональной терапии, поскольку её потенциальную пользу необходимо сопоставлять с возможными рисками. Решение о применении гормонов должно приниматься индивидуально, с учётом состояния здоровья каждой женщины.

Руководитель нового исследования Сона Дэвис из Университета Южной Калифорнии подчёркивает, что женщинам в период менопаузы необходимы варианты лечения, учитывающие все особенности их здоровья, включая долгосрочное сохранение прочности костей.

«Мы надеемся, что наши результаты стимулируют дальнейшие исследования того, как тестостерон можно безопасно и эффективно использовать в рамках индивидуального подхода к лечению женщин в период менопаузы», — говорит исследовательница.

Сегодня применение тестостерона для поддержания здоровья костей гораздо лучше изучено у мужчин с пониженным уровнем этого гормона. Однако постепенно становится очевидно, что его значение для женского организма также нельзя недооценивать.

Тестостерон участвует в работе различных органов и систем, от головного мозга до сердца. Теперь исследователи пытаются разобраться, насколько существенна его роль в сохранении костной ткани и можно ли использовать эти знания для более эффективной защиты женщин от возрастной потери костной массы.

Пока главный результат исследования заключается не в появлении готового метода лечения, а в новом понимании проблемы: для сохранения прочности костей после менопаузы может иметь значение не только уровень эстрогена, но и взаимодействие нескольких гормонов.