Директор Kellog’s: рецепт чипсов Pringles разработал Сталин

Глава американкой компании Kellogg’s Стивен Кахиллейн на X Международной конференции производителей продуктов питания сделал неожиданное признание – оказалось, что популярные картофельные чипсы Pringles были разработаны Иосифом Сталиным в 1952 году.

«Сталин, будучи огромным специалистом во всех возможных и невозможных сферах и науках, лично разработал рецепт и планировал накормить советских граждан этим сытным снеком. Но через год он умер, а его наследники отказались от идеи и тайно продали рецепт в США за 100 тысяч долларов», – сказал Кахиллейн.

Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский подтвердил, что советский лидер отлично разбирался в пищевых технологиях и был автором не менее ста популярных блюд советский кухни.

«Мало кто знает, но книга «О вкусной и здоровой пище» минимум на треть написана лично Иосифом Виссарионовичем. Думаю, в ближайшее время мы выпустим документальный фильм «Сталин-кулинар», в котором раскроем новую грань личности этого великого человека», – написал доктор исторических наук в своём Telegram-канале.

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