Первая в мире вакцина против рака превзошла ожидания учёных: риск возвращения меланомы снизился на 42%

Персонализированная вакцина против рака кожи показала результаты, которые превзошли ожидания разработчиков. В ходе международного клинического исследования она снизила риск повторного развития меланомы или смерти от неё на 42% по сравнению с применением одной лишь стандартной иммунотерапии. Учёные называют это достижение одним из важнейших прорывов в лечении онкологических заболеваний.

Речь идёт о первой персонализированной противораковой вакцине на основе матричной РНК (мРНК), продемонстрировавшей эффективность в клиническом исследовании третьей фазы. Её разработали компании «Модерна» и «Мерк» для пациентов, перенёсших операцию по удалению меланомы. Задача препарата — помочь иммунной системе уничтожить оставшиеся раковые клетки и не допустить возвращения болезни.

В отличие от обычных вакцин, которые одинаковы для всех, этот препарат создаётся индивидуально для каждого пациента. Сначала специалисты расшифровывают генетическую последовательность его опухоли и определяют особенности, отличающие злокачественные клетки от здоровых. На основе полученных данных разрабатывается вакцина, которая помогает иммунитету распознавать именно этот рак.

Руководитель международного исследования, онколог Джорджина Лонг из Австралийского института меланомы, сравнивает принцип действия препарата с персональным объявлением о розыске преступника. Вакцина передаёт клеткам организма генетические инструкции, благодаря которым они показывают иммунной системе характерные признаки опухоли. Получив такой «портрет», иммунные клетки могут точнее распознавать и атаковать опасную цель.

Однако одного распознавания недостаточно. Раковые клетки способны обманывать защитные механизмы организма, заставляя иммунную систему воспринимать их как нормальные.

«Рак может обмануть иммунную систему, словно протягивая ей руку в знак дружбы. Из-за этого она принимает раковую клетку за здоровую», — объясняет Лонг.

Именно поэтому новую вакцину применяют совместно с уже существующим иммунотерапевтическим препаратом «Китруда» (пембролизумаб). Он блокирует механизм, с помощью которого опухоль ускользает от иммунного ответа, позволяя защитным клеткам организма распознавать и атаковать рак.

При этом пембролизумаб действует по одному принципу у всех пациентов, тогда как вакцина учитывает индивидуальные особенности опухоли. По мнению исследователей, именно сочетание двух подходов позволило добиться столь заметного улучшения результатов лечения.

В испытании третьей фазы участвовали более 1100 пациентов из 157 медицинских центров по всему миру. Полученные данные подтвердили обнадёживающие результаты предыдущего исследования второй фазы, опубликованные в 2024 году.

Особенно заметный эффект обнаружили среди пациентов, у которых через шесть месяцев после начала лечения по-прежнему не было признаков рака. В этой группе риск рецидива меланомы или смерти оказался на 58% ниже, чем у получавших только пембролизумаб.

Результаты представила Джорджина Лонг на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии в 2026 году. Их также планируют опубликовать в научном журнале New England Journal of Medicine.

По словам Лонг, речь идёт о принципиальном изменении подхода к лечению рака: вместо одинаковой терапии для всех пациентов врачи получают возможность точнее направлять иммунную систему против конкретной опухоли.

«Ничего подобного прежде не удавалось достичь за всю историю разработки противораковых препаратов», — заявила исследовательница.

Высоко оценили результаты и специалисты, не участвовавшие в испытании. Онколог Роберт Вондерхайде, избранный президент Американской ассоциации исследований рака, в комментарии The New York Times поставил это достижение в один ряд с крупнейшими прорывами в онкологии.

Особое значение разработка имеет для Австралии, где заболеваемость меланомой относится к самым высоким в мире. Каждые шесть часов в стране от этого вида рака умирает один человек. Возможность предотвращать возвращение опухоли после операции потенциально способна спасти множество жизней.

У Австралии уже есть успешный опыт создания противораковых вакцин. Двадцать лет назад местные исследователи разработали первую в мире вакцину, специально предназначенную для профилактики рака. Речь идёт о прививке против вируса папилломы человека, благодаря которой страна приближается к тому, чтобы стать одной из первых в мире, где удастся ликвидировать рак шейки матки как проблему общественного здравоохранения.

Теперь австралийские учёные участвуют в разработке совершенно другого подхода: вакцина предназначена не для предотвращения первичного заболевания, а для снижения риска его возвращения после лечения.

Несмотря на успешные испытания, препарат пока недоступен пациентам ни в Австралии, ни в США. Результаты исследования проходят рассмотрение регулирующими органами, а процесс получения разрешений может занять несколько лет в зависимости от страны.

Исследователи рассчитывают, что технология в перспективе поможет бороться не только с меланомой. Онколог Алекс Мензис из Австралийского института меланомы надеется, что персонализированные вакцины смогут улучшить результаты лечения других видов рака, особенно тех, при которых существующая иммунотерапия работает недостаточно эффективно.

Однако успех при меланоме ещё не означает, что аналогичный подход будет эффективен против любой опухоли. Недавно несколько рандомизированных исследований вакцин на основе мРНК для лечения колоректального рака, а также опухолей головы и шеи не смогли продемонстрировать снижение риска рецидива.

Именно поэтому результаты нового испытания имеют особую ценность: они показывают, что персонализация действительно может повысить эффективность иммунотерапии, по крайней мере при определённом виде рака.

По словам Джорджины Лонг, исследование продемонстрировало, что лечение, созданное с учётом уникальных особенностей опухоли пациента, в сочетании с препаратами, снимающими ограничения с иммунного ответа, помогает организму точнее находить и уничтожать оставшиеся злокачественные клетки.

«Подобно тому как электронная почта изменила способы нашего общения, индивидуальная терапия, нацеленная на опухолевые антигены, способна изменить подход к лечению рака», — заключила Лонг.

Пока учёным предстоит выяснить, насколько широко можно применять эту технологию. Но успешное исследование третьей фазы уже стало важным подтверждением того, что вакцины, созданные специально под опухоль конкретного человека, могут помогать пациентам дольше оставаться без признаков заболевания.