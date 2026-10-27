 

Партия Болсонару признала победу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии

27.10.2026, 6:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Либеральная партия Бразилии официально признала результаты президентских выборов, на которых действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу над кандидатом правых сил Флавиу Болсонару. Об этом пишет Reuters.

Заявление было опубликовано 26 октября за подписью председателя партии Валдемара Косты Нету, после того как Болсонару отказался признать поражение и объявил о намерении добиваться аннулирования итогов голосования.

«Мы признаем результаты президентских выборов, объявленные Высшим избирательным судом, однако считаем, что возникшие вопросы должны получить надлежащие разъяснения в рамках сбалансированной и демократической политической дискуссии», – говорится в заявлении партии.

При этом руководство Либеральной партии выразило сомнения в справедливости предвыборной кампании, обвинив правительство в увеличении социальных расходов накануне голосования с целью повлиять на избирателей.

Во втором туре выборов, состоявшемся 25 октября, Лула да Силва получил 51,79% голосов, Болсонару – 48,21%. Разрыв между кандидатами составил более 4,4 миллиона голосов.

Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, ранее заявил, что невозможно признать результаты голосования из-за решения суда продлить работу избирательных участков на два часа. Он также объявил о намерении оспорить результаты выборов в судебном порядке.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.10 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1707-й день войны

27.10 / Кислород

27.10 / Арктика в деталях: полный портрет острова Белый

27.10 / От спокойного неба до бури: что происходит с химией полярных сияний

27.10 / Суд запретил проигравшему выборы Болсонару покидать Бразилию и потребовал сдать загранпаспорт

26.10 / Трамп опроверг сообщения о том, что Нетаниягу просил его поддержать на выборах

26.10 / BBC выплатит более 400 тысяч фунтов бывшей сотруднице, обвинившей корпорацию в антисемитизме

26.10 / В Берлине избит 60-летний мужчина за то, что он еврей

26.10 / Нейросеть предскажет, как молекула отреагирует на свет

26.10 / Физики случайно создали кубит, который может работать «назад во времени», и узнали об этом лишь спустя годы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике