Партия Болсонару признала победу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии

Либеральная партия Бразилии официально признала результаты президентских выборов, на которых действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу над кандидатом правых сил Флавиу Болсонару. Об этом пишет Reuters.

Заявление было опубликовано 26 октября за подписью председателя партии Валдемара Косты Нету, после того как Болсонару отказался признать поражение и объявил о намерении добиваться аннулирования итогов голосования.

«Мы признаем результаты президентских выборов, объявленные Высшим избирательным судом, однако считаем, что возникшие вопросы должны получить надлежащие разъяснения в рамках сбалансированной и демократической политической дискуссии», – говорится в заявлении партии.

При этом руководство Либеральной партии выразило сомнения в справедливости предвыборной кампании, обвинив правительство в увеличении социальных расходов накануне голосования с целью повлиять на избирателей.

Во втором туре выборов, состоявшемся 25 октября, Лула да Силва получил 51,79% голосов, Болсонару – 48,21%. Разрыв между кандидатами составил более 4,4 миллиона голосов.

Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, ранее заявил, что невозможно признать результаты голосования из-за решения суда продлить работу избирательных участков на два часа. Он также объявил о намерении оспорить результаты выборов в судебном порядке.