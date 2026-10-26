Трамп опроверг сообщения о том, что Нетаниягу просил его поддержать на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Биньямин Нетаниягу не обсуждал с ним вопрос о публичной поддержке его кандидатуры на парламентских выборах, которые состоятся 27 октября в Израиле.

«Я никогда не обсуждал этого. Я опубликовал оба заявления в его поддержку. Я считаю, что он очень хорошо справлялся с обязанностями премьер-министра в чрезвычайно сложных условиях», – заявил Трамп в понедельник, 26 октября, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит агентство Reuters.

Заявление американского президента прозвучало на фоне сообщений о том, что Нетаниягу настойчиво добивался от него дополнительной публичной поддержки в преддверии выборов в Кнессет.

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на американские и израильские источники, что Нетаниягу дважды разговаривал с Трампом в течение трех дней, пытаясь убедить его выступить с новыми заявлениями в свою поддержку.

Трамп уже дважды публично высказался за переизбрание Нетаниягу. В последнем обращении, опубликованном 25 октября в социальной сети Truth Social, он призвал израильтян голосовать за действующего премьер-министра, заявив, что США и Израиль должны «довести до конца начатое» в войне против Ирана.