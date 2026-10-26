 

BBC выплатит более 400 тысяч фунтов бывшей сотруднице, обвинившей корпорацию в антисемитизме

26.10.2026, 21:30, Разное
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Британская телерадиокорпорация BBC согласилась выплатить более 400 тысяч фунтов стерлингов бывшему продюсеру Люси Кон, которая обвинила коллег в антисемитизме и дискриминации. Как пишет The Times, стороны заключили внесудебное соглашение.

57-летняя Кон проработала в BBC более 20 лет. По ее словам, после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года отношение коллег к ней изменилось. В частности, одна из сотрудниц заявила, что сионисты – такое же зло, как ХАМАС. Кон также утверждает, что ей не позволили руководить созданием документального фильма о резне на фестивале Nova, поскольку она еврейка и якобы не сможет сохранить беспристрастность.

В январе 2024 года продюсер подала официальную жалобу на антисемитизм, однако внутреннее расследование BBC не подтвердило ее обвинений. В апреле 2026 года Кон уволили в рамках реорганизации работы редакции. Она оспорила увольнение, заявив о дискриминации по национальному и религиозному признакам.

BBC согласилась урегулировать спор выплатой компенсации, но отказалась принести официальные извинения. В корпорации заявили, что внутреннее расследование не подтвердило обвинений в антисемитизме, однако признали недостатки при рассмотрении жалобы и их негативные последствия для Кон. Об этом пишет Press Association.

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