ЦИК Бразилии подтвердил, что добавил действующему президенту недостающие 5% голосов по решению Верховного суда

Действующий президент Бразилии Лула да Силва получил «бонусные» 5% голосов от Центризбиркома по решению Верховного суда страны – об этом рассказал председатель ЦИК Оливио Морейра. По словам чиновника, соответствующее решение издал лично председатель ВС Александро де Мораес.

Распоряжение ВС, как пояснил глава ЦИК, имело секретность на срок 24 часа – за это время лояльные президенту войска были развёрнуты в ключевых регионах, где поддерживают кандидата от оппозиции Флавиу Болсонару.

«Сейчас я уже могу вам зачитать это решение: с целью защиты демократии, исполняя волю бразильского народа, и так далее, и тому подобное… С точки зрения Верховного суда имела место определённая коррекция итогов волеизъявления «во избежание ультраправого реванша и трагических последствий для демократии». Это цитата, это не я придумал», – сказал он на пресс-конференции.

В Верховном суде подтвердили, что «оптимизировали итоги волеизъявления» во благо народа Бразилии и напомнили о законе 2024 года, который позволяет предпринимать неограниченные чрезвычайные меры для защиты демократии.

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