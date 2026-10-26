 

ЦИК Бразилии подтвердил, что добавил действующему президенту недостающие 5% голосов по решению Верховного суда

26.10.2026, 19:18, Разное
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Действующий президент Бразилии Лула да Силва получил «бонусные» 5% голосов от Центризбиркома по решению Верховного суда страны – об этом рассказал председатель ЦИК Оливио Морейра. По словам чиновника, соответствующее решение издал лично председатель ВС Александро де Мораес.

Распоряжение ВС, как пояснил глава ЦИК, имело секретность на срок 24 часа – за это время лояльные президенту войска были развёрнуты в ключевых регионах, где поддерживают кандидата от оппозиции Флавиу Болсонару.

«Сейчас я уже могу вам зачитать это решение: с целью защиты демократии, исполняя волю бразильского народа, и так далее, и тому подобное… С точки зрения Верховного суда имела место определённая коррекция итогов волеизъявления «во избежание ультраправого реванша и трагических последствий для демократии». Это цитата, это не я придумал», – сказал он на пресс-конференции.

В Верховном суде подтвердили, что «оптимизировали итоги волеизъявления» во благо народа Бразилии и напомнили о законе 2024 года, который позволяет предпринимать неограниченные чрезвычайные меры для защиты демократии.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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