Нанокольцо в луче терагерцового света: спиновый переключатель без проводов
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Российский физик Р. Назмитдинов, сотрудник Лаборатории теоретической физики имени Боголюбова (Объединенный институт ядерных исследований, Дубна), показал, что крошечное полупроводниковое кольцо способно работать спиновым переключателем, которым управляет свет — точнее, терагерцовое излучение.
Речь идет о кольце радиусом всего 200 нанометров из полупроводникового материала InGaAs — такое кольцо в сотни раз тоньше человеческого волоса. По нему могут двигаться электроны, и у каждого электрона есть собственный магнитный момент — спин. В кольце действует так называемое спин-орбитальное взаимодействие Рашбы: движение электрона и его спин оказываются связаны, из-за чего спин «поворачивается» по мере движения. Это давняя идея спинового транзистора, которую в 1990 году предложили Супромик Дотта и Бишодж Дас, но до практических устройств она до сих пор не дошла.
Главная новость в том, что переключать такое устройство можно без проводов и без магнитного поля — просто облучая кольцо нерезонансным терагерцовым светом. Свет с частотой около 6 мэВ «одевает» электроны: они перестают реагировать на каждое отдельное колебание поля и начинают вести себя так, будто находятся в новом, усреднённом потенциале. Математически это описывается формализмом Флоке–Магнуса, а физически приводит к тому, что у электрона появляется дополнительная «пондеромоторная» энергия — своеобразный оптический тормоз. Чем интенсивнее свет, тем сильнее меняется эффективный импульс электрона и тем сильнее сдвигается интерференционная картина.
Ключевой элемент схемы — асимметрия кольца: верхнее и нижнее плечи относятся как 3:1. Если бы кольцо было симметричным, свет сдвигал бы фазы в обоих плечах одинаково, и разность фаз не менялась бы. Асимметрия делает разность фаз чувствительной к интенсивности излучения. Второй ключевой элемент — ферромагнитные контакты на входе и выходе, намагниченные в плоскости кольца. Из-за взаимодействия Рашбы спиновые компоненты электрона на выходе оказываются в противофазе, и при проецировании на ферромагнитный коллектор одна конфигурация контактов полностью запирается, а противоположная становится идеально прозрачной. Получается чисто фазовый механизм переключения: ток модулируется не фильтрацией амплитуд, а интерференцией спиновых фаз.
Автор подробно разбирает, как это выглядит в цифрах. При интенсивности излучения около 71 Вт/см² аргумент модуляции достигает первого нуля функции Бесселя J₀, и упругий транспортный канал полностью блокируется — наступает режим «закрытого затвора». Отношение сигнал/шум при этом падает до минус 60 дБ. Но самое интересное, что максимальная эффективность модулятора достигается вовсе не в этой точке запирания, а при гораздо меньших интенсивностях — до 5 Вт/см², где устройство обладает сверхвысокой чувствительностью к внешнему полю. Именно малые мощности делают схему практичной: не нужно нагревать электронику до предела.
Отдельно автор оценивает, насколько реально создать нужное поле в лаборатории. Полупроводник имеет высокую диэлектрическую проницаемость, и поле в среде ослабляется. Но если кольцо поместить в субволновый зазор между металлическими контактами шириной 400 нм, эта конфигурация работает как плазмонная антенна и усиливает локальное поле примерно в 5,8 раза. С учётом такого усиления нужные условия достигаются при вполне умеренных интенсивностях 65–75 Вт/см², тогда как без антенны потребовались бы мощности на два порядка выше — с риском перегрева и потери когерентности.
Устройство устойчиво к температуре вплоть до 100 милликельвинов: тепловая энергия там меньше ширины резонанса, а ширина резонанса меньше расстояния между уровнями размерного квантования. Это гарантирует, что квантовая интерференция не размывается тепловым хаосом. Важно и то, что в отсутствие магнитного поля кольцо само по себе не создаёт спиново-поляризованный ток — мешает теорема Крамерса, согласно которой вероятности прохождения для противоположных спинов строго равны. Вся спиновая поляризация возникает именно на ферромагнитных контактах, то есть это чисто интерференционный эффект, а не какое-то нарушение симметрии внутри кольца.
Практический смысл работы в том, что такая схема открывает путь к когерентным терагерцовым спинтронным логическим устройствам: быстрым, бесконтактным и энергоэффективным. Переключение происходит за счёт изменения интенсивности или частоты света, а не за счёт пропускания тока через управляющий электрод, что сулит меньше нагрева и большее быстродействие. Пока это теоретическая модель с реалистичными параметрами, но она показывает, что спиновый транзистор Дотты–Даса можно перевести в оптический режим — и управлять спином светом, а не магнитным полем.
Результаты работы опубликованы в журнале «Письма в ЖЭТФ».
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