Забавные роботы-утки Microduck стали звездами презентации Nvidia в Берлине

На мероприятии Nvidia GTC в Берлине публике показали забавных роботов Microduck, которые садились, падали и пытались делать сальто. Исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг подавал команды, демонстрируя, как аппараты весом менее 900 граммов двигаются и реагируют в режиме реального времени. Они кувыркались, игнорировали указания и поднимались после падений. Демонстрация показала и вычислительные процессы, стоящие за этими движениями. Роботы обучались в облаке с использованием больших систем Nvidia, а их движения корректировались внутри цифрового двойника Omniverse на машине RTX Spark.

Хуанг поприветствовал 4 микроуток, попросил сесть, а затем велел снова встать. Предложение вздремнуть вызвало менее упорядоченную реакцию: 3 робота тут же упали, а четвертый сделал еще несколько шагов и завалился на бок. Хуанг рассмеялся, предложил машинам подняться, а затем попросил их сделать сальто. Пара машин выполнила движение, остальные остались на месте или потребовали дополнительной мотивации. Один робот отошел подальше, споткнулся и выпрямился. Затем Хуанг позвал его обратно: «Будь внимателен. Сосредоточься. Иди сюда». В конце концов Microduck подошел и сел, вызвав еще больше смеха. Эпизод продемонстрировал как движения роботов, так и их неравномерную реакцию.

Каждый Microduck оснащен 15 моторами на ногах, шее и голове. В бортовое оборудование входят фронтальная камера, датчик глубины и 2 небольших инерциальных измерительных блока. Шарнирный клюв позволяет роботам поднимать с земли легкие предметы. Microduck может ходить, сидеть и приседать, а также восстанавливаться после падений; прикрепив колеса, ему можно дать возможность кататься. Некоторые команды выполнялись роботами сразу, другие требовали повторной подачи. Разная реакция стала отличительной чертой демонстрации: некоторые боты садились или перекатывались, другие замирали, бродили или падали.

Microduck продавался по цене 399 долларов, но предложение закрыто, все роботы уже распроданы. Первые поставки ожидаются к Рождеству в Северной Америке и Европе.

Источник — GTC