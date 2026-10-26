От кораблекрушения до массовых убийств: торговец XVII века оказался первым корпоративным психопатом

В 1629 году после крушения голландского торгового судна «Батавия» сотни людей оказались на островах у побережья Австралии. Власть над выжившими захватил человек, который впоследствии организовал массовые убийства, устранял противников и управлял окружающими с помощью страха. Спустя почти 400 лет исследователь пришёл к выводу, что этот человек демонстрировал все основные признаки корпоративного психопата — типа руководителя, который встречается и в современных компаниях.

К такому заключению пришёл Клайв Роланд Бодди, специалист по организационному поведению из британского Университета Англия Раскин. В исследовании, опубликованном в «Азиатском журнале деловой этики», он рассмотрел историю Йеронимуса Корнелиса, участника одного из самых печально известных кораблекрушений XVII века.

По мнению Бодди, Корнелис может считаться самым ранним известным примером корпоративного психопата. Исследователь применил к его поведению современные критерии оценки психопатических черт руководителей и обнаружил совпадение по всем десяти основным признакам.

«Удивительно, что при анализе Корнелиса с помощью современной модели корпоративной психопатии у него обнаружились все ключевые характеристики таких людей», — отмечает Бодди.

Особенно поразило учёного сходство методов Корнелиса с поведением токсичных руководителей нашего времени. Он устранял соперников, поощрял преданных сторонников, запугивал окружающих, манипулировал подчинёнными и стремился сохранить власть любой ценой.

История началась с торгового корабля «Батавия», принадлежавшего Голландской Ост-Индской компании. Эту организацию нередко называют первой в мире многонациональной корпорацией.

4 июня 1629 года во время своего первого плавания «Батавия» налетела на коралловый риф в архипелаге Хаутман-Аброльос, неподалёку от западного побережья Австралии. До 250 человек пережили катастрофу. Их переправили на соседний остров, который впоследствии получил название Кладбище «Батавии». Сегодня он известен как остров Бикон.

Капитан и руководитель торговой экспедиции отправились в Индонезию за помощью, взяв с собой несколько десятков старших членов экипажа. Среди оставшихся наиболее высокопоставленным представителем компании оказался Йеронимус Корнелис.

Однако ещё до кораблекрушения он планировал поднять мятеж и похитить находившиеся на судне сокровища. Катастрофа неожиданно предоставила ему возможность установить собственную власть над людьми, оказавшимися вдали от помощи.

Сначала Корнелис начал избавляться от потенциальных противников. Он отправлял группы выживших на другие острова якобы для поиска питьевой воды. Бодди предполагает, что истинной целью могло быть сокращение числа людей, претендовавших на ограниченные запасы продовольствия и воды.

Затем Корнелис отстранил законных членов совета, управлявшего выжившими, и заменил их собственными сторонниками. Новых приближённых он заставил принести клятву верности.

Постепенно группа Корнелиса превратилась в банду мятежников и убийц. Они собрали сокровища, воду и оставшиеся после кораблекрушения припасы в палатке своего предводителя, намереваясь присвоить их и впоследствии стать пиратами.

Вскоре Корнелис, провозгласивший себя «капитаном-генералом», предположительно организовал систематическое уничтожение других выживших. По оценкам, жертвами стали около 100 человек.

Убийства преследовали сразу две цели: уменьшить количество людей, которых требовалось обеспечивать водой и пищей, и укрепить власть над теми, кто оставался в живых. Женщины также подвергались изнасилованиям и сексуальному рабству.

Но установить полный контроль Корнелису не удалось. После нескольких столкновений между мятежниками и солдатами его захватили и предали суду.

Корнелис и другие главари признались в убийствах, изнасилованиях и мятеже. В наказание им отрубили кисти рук, после чего казнили через повешение.

На первый взгляд эта история выглядит как исключительный случай жестокости, порождённый кораблекрушением, изоляцией и борьбой за выживание. Однако Бодди считает, что в действиях Корнелиса прослеживается закономерная модель поведения, характерная для корпоративных психопатов независимо от исторической эпохи.

Исследователь объясняет, что такие руководители обычно действуют по схожему сценарию. Сначала они добиваются контроля над организацией, затем подавляют самостоятельность подчинённых и формируют атмосферу страха. Для этого используются унижения, травля, оскорбления, крики и другие способы психологического давления.

Корнелис применял те же методы, но в крайней форме.

Он создавал преувеличенно величественный образ собственной личности, заменял законных руководителей преданными ему людьми и использовал принцип «разделяй и властвуй». Потенциальных противников он разобщал, запутывал и запугивал. Даже мрачный юмор служил ему средством контроля над окружающими.

Для более подробного анализа Бодди использовал собственную исследовательскую модель корпоративной психопатии, основанную на работах американского психиатра Херви Клекли.

Согласно этой модели, корпоративным психопатам свойственны десять основных характеристик. Среди них — поверхностное обаяние и кажущаяся интеллектуальность, лживость и неискренность, склонность к обману, крайний эгоцентризм и отсутствие угрызений совести.

К другим признакам относятся эмоциональная поверхностность, безразличие к межличностным отношениям, безответственность и нежелание отвечать за собственные поступки. При этом такие люди способны сохранять спокойствие, уверенность и видимость рационального поведения даже в напряжённых обстоятельствах. Последняя характеристика — неспособность признавать собственную вину и критически оценивать себя.

По оценке Бодди, поведение Корнелиса соответствовало всем десяти признакам.

Исследователь подчёркивает, что значение этой истории выходит далеко за пределы изучения одного жестокого человека. Она позволяет предположить, что корпоративная психопатия существовала уже на заре современного капитализма, когда появились первые крупные международные торговые компании.

За прошедшие столетия изменились организации, условия работы и общественные нормы, но способы борьбы за власть, которыми пользуются подобные личности, по мнению Бодди, остались удивительно похожими.

«На протяжении веков они действуют по сходной схеме. Ими движут жадность, стремление к самовозвеличиванию и желание причинять вред другим людям, господствовать над ними и контролировать их», — пишет исследователь.

Обычно такая стратегия включает продвижение к вершине власти, устранение возможной оппозиции, безжалостное обращение с окружающими и создание атмосферы страха, которая мешает людям сопротивляться.

Последствия затрагивают не только непосредственных подчинённых. Как отмечает Бодди, разрушительное влияние подобных руководителей распространяется на инвесторов, коллег, других управленцев и всех, кто оказывается рядом. Под угрозой оказываются карьеры, благополучие и даже судьбы людей.

История Йеронимуса Корнелиса, таким образом, представляет собой не просто рассказ о преступлениях XVII века. В интерпретации Бодди это ранний пример того, как человек с выраженными психопатическими чертами может использовать положение в организации, чтобы подчинять окружающих, устранять соперников и превращать власть в инструмент насилия.