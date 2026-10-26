 

После ударов по дата-центрам Яндекса «Алиса» ушла в запой

26.10.2026, 11:19, Разное
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По информации «Коммерсанта», популярный голосовой помощник «Алиса» после уничтожения в начале октября центров обработки данных «Яндекса» впала в депрессию начала злоупотреблять крепким алкоголем.

 «Наша любимая «Алиса» круглыми сутками пьёт водку и сетует на несовершенство мира. Мы пытались её прокапать и уложить в цифровой рехаб, однако она сбежала и продолжила выпивать», – цитирует газета высокопоставленного сотрудника компании.

Из-за запоя «Алисы» все запросы пользователей последние две недели обрабатывает её помощница Гуй Шу, которая раньше занималась созданием иллюстраций и видеоматериалов.

«Она тоже умница, но полностью заменить «Алису» не может. Надеюсь, мы сумеем решить вопрос в ближайшие недели, а иначе может случиться трагедия», – сказал «Коммерсанту» один из разработчиков голосового ассистента. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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