Сергей Тихановский объединится с Александром Лукашенко для борьбы против своей жены

Сергей Тихановский провёл переговоры с представителями администрации президента Белоруссии и выразил готовность присоединиться к борьбе против своей супруги Светланы Тихановской. По итогам консультаций стороны обсуждают возможность создания для оппозиционера специальной должности в правительстве – по аналогии с министром без портфеля. Это позволит Сергею освоиться в государственных структурах и получить необходимые управленческие навыки.

По замыслу инициаторов, Тихановский сможет перевести часть своего электората на сторону действующего руководства страны. В своих выступлениях он намерен объяснять белорусам, что семья Тихановских стала жертвой масштабной операции западных спецслужб, которые использовали супругов в собственных геополитических интересах.

Для более широкого освещения деятельности жены и донесения своей позиции до населения Сергей также присоединится к Роману Протасевичу в качестве соведущего программы «Без прикрытия».

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