Трамп вновь призвал израильтян голосовать за Нетаниягу — «Мы должны завершить начатое»

Президент США Дональд Трамп вновь выразил поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу в преддверии выборов в Кнессет, назначенных на 27 октября. Он повторно опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social заявление, сделанное неделей ранее, сопроводив его новым обращением к израильским избирателям.

«Народу Израиля, тем, кто еще не видел: я прилагаю заявление о поддержке вашего премьер-министра Биби Нетаниягу, которое сделал неделю назад. Как всем известно, включая наших врагов, у нас с Биби сложились прекрасные отношения, и мы вместе одерживали победы», – написал Трамп.

Американский президент напомнил о совместных военных операциях США и Израиля против Ирана, заявив, что иранские военно-морские и военно-воздушные силы уничтожены, а вооруженные силы и экономика страны находятся в тяжелом состоянии.

«Когда пойдете на избирательные участки, помните, что Биби был выдающимся премьер-министром военного времени. Голосуйте за Биби Нетаниягу на пост премьер-министра. Мы должны завершить работу, которую начали!» – написал Трамп.

По сведениям Axios, в последние дни Нетаниягу добивался от Трампа дополнительных публичных заявлений в свою поддержку. Как пишет издание, премьер-министр Израиля дважды разговаривал с американским президентом за три дня и просил усилить поддержку.