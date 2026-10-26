Критик Израиля Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, Болсонару не признал поражение
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Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 25 октября. Согласно официальным результатам, он получил около 51,8% голосов, его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, – около 48,2%. Разрыв составил почти 4,4 миллиона голосов.
80-летний Лула, представляющий левую Партию трудящихся, избран на четвертый президентский срок. Впервые в истории современной Бразилии кандидат, занявший второе место в первом туре, сумел одержать победу во втором. Напомним, что в первом туре 4 октября Болсонару получил 47% голосов против 45% у Лулы.
Однако Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару, отказался признать поражение и потребовал аннулировать результаты голосования. Поводом стало решение судьи Верховного суда Кристиану Занина продлить на два часа работу избирательных участков из-за транспортных проблем и неблагоприятных погодных условий. Болсонару указывает на то, что ранее Занин был адвокатом Лулы.
Выборы проходили на фоне острого противостояния между сторонниками действующего президента и правыми силами. Лула выступает с критикой президента США Дональда Трампа и неоднократно обвинял Израиль в геноциде. Семья Болсонару, напротив, поддерживает тесные связи с Трампом и занимает произраильскую позицию.
Победа Лулы означает, что крупнейшая страна Латинской Америки продолжит политический курс действующего президента, несмотря на успехи правых кандидатов в других государствах региона. Новый президентский срок Лулы начнется в январе 2027 года.