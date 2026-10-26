Критик Израиля Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, Болсонару не признал поражение

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 25 октября. Согласно официальным результатам, он получил около 51,8% голосов, его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, – около 48,2%. Разрыв составил почти 4,4 миллиона голосов.

80-летний Лула, представляющий левую Партию трудящихся, избран на четвертый президентский срок. Впервые в истории современной Бразилии кандидат, занявший второе место в первом туре, сумел одержать победу во втором. Напомним, что в первом туре 4 октября Болсонару получил 47% голосов против 45% у Лулы.

Однако Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару, отказался признать поражение и потребовал аннулировать результаты голосования. Поводом стало решение судьи Верховного суда Кристиану Занина продлить на два часа работу избирательных участков из-за транспортных проблем и неблагоприятных погодных условий. Болсонару указывает на то, что ранее Занин был адвокатом Лулы.

Выборы проходили на фоне острого противостояния между сторонниками действующего президента и правыми силами. Лула выступает с критикой президента США Дональда Трампа и неоднократно обвинял Израиль в геноциде. Семья Болсонару, напротив, поддерживает тесные связи с Трампом и занимает произраильскую позицию.

Победа Лулы означает, что крупнейшая страна Латинской Америки продолжит политический курс действующего президента, несмотря на успехи правых кандидатов в других государствах региона. Новый президентский срок Лулы начнется в январе 2027 года.