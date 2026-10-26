 

Критик Израиля Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, Болсонару не признал поражение

26.10.2026, 6:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 25 октября. Согласно официальным результатам, он получил около 51,8% голосов, его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, – около 48,2%. Разрыв составил почти 4,4 миллиона голосов.

80-летний Лула, представляющий левую Партию трудящихся, избран на четвертый президентский срок. Впервые в истории современной Бразилии кандидат, занявший второе место в первом туре, сумел одержать победу во втором. Напомним, что в первом туре 4 октября Болсонару получил 47% голосов против 45% у Лулы.

Однако Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару, отказался признать поражение и потребовал аннулировать результаты голосования. Поводом стало решение судьи Верховного суда Кристиану Занина продлить на два часа работу избирательных участков из-за транспортных проблем и неблагоприятных погодных условий. Болсонару указывает на то, что ранее Занин был адвокатом Лулы.

Выборы проходили на фоне острого противостояния между сторонниками действующего президента и правыми силами. Лула выступает с критикой президента США Дональда Трампа и неоднократно обвинял Израиль в геноциде. Семья Болсонару, напротив, поддерживает тесные связи с Трампом и занимает произраильскую позицию.

Победа Лулы означает, что крупнейшая страна Латинской Америки продолжит политический курс действующего президента, несмотря на успехи правых кандидатов в других государствах региона. Новый президентский срок Лулы начнется в январе 2027 года.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.10 / Трамп вновь призвал израильтян голосовать за Нетаниягу — «Мы должны завершить начатое»

26.10 / Супербактерии: враги, которых мы вырастили сами

26.10 / Снег теплее, чем кажется — прогноз для грунтов Норильска

26.10 / Невидимые реки Солнца: что скрывается под активными областями

25.10 / Экс-президент Сербии Александр Вучич, считающийся другом Израиля, признал поражение на выборах

25.10 / Пентагон готовит военные базы США к 90 дням автономной работы на случай масштабной войны

25.10 / Подозреваемый в «расистском теракте» под Парижем направлен на психиатрическую экспертизу

25.10 / Тихий диверсант: почему риновирус опаснее, чем кажется на первый взгляд, и как его распознать — советы врача

25.10 / В Неаполе арестован за мошенничество наркоторговец, продававший поваренную соль

25.10 / «Невидимые» рисунки: в Южной Африке нашли трафаретное наскальное искусство, которого не должно было быть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике