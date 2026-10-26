 

Электрический беспилотник Apex разогнался до 777 км/ч

26.10.2026, 8:15, Разное
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Компания Quantum Systems объявила, что ее экспериментальный электрический дрон Apex Recordhunter развил скорость 777 км/ч, выполняя тестовый полет. Полет пока не стал официальным рекордом: чтобы учесть влияние ветра, аппарат должен совершить обратный пролет. Дрон разработала команда N3XT компании Quantum Systems в Германии примерно за 12 месяцев. Это не законченный аппарат, а демонстрационный образец для тестирования силовой установки и летных характеристик на высоких скоростях.

Наработки Apex Quantum Systems применяет при разработке реального перехватчика, хотя у дрона нет боевого оборудования. Apex использует специальные аккумуляторные элементы от дочерней структуры Porsche, но подробные характеристики не раскрываются. Управление энергией становится ключевым инженерным вопросом: аппарат должен давать достаточную мощность, сохраняя стабильность на высокой скорости. Данных о потреблении энергии, емкости аккумулятора и длительности полета нет, а рекорд еще предстоит подтвердить.

Quantum Systems отмечает, что технология Apex может помочь в работе над дронами-перехватчиками для противодействия более быстрым воздушным угрозам. Появление скоростных военных дронов потребовало созлания адекватных систем перехвата, и при разработке Apex учитывался опыт в области электрических двигателей, управления энергопотреблением и высокоскоростных полетов.Источник &#8212 Interesting engineering

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