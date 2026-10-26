Следственный комитет РФ выясняет обстоятельства смерти рэпера-националиста Миши Маваши

Следственное управление Следственного комитета РФ по Воронежской области проводит проверку по факту смерти 41-летнего рэпера и общественного деятеля Миши Маваши (Михаила Ница), основателя националистического движения «Северный человек».

Музыкант умер в Воронеже в ночь на 25 октября. Его соратник Александр Лебедев сообщил, что причиной смерти стал несчастный случай, однако подробностей не привел.

По сведениям Telegram-каналов Baza и Mash, Маваши получил огнестрельное ранение у себя дома. При этом источники выдвигают различные версии произошедшего – от неосторожного обращения с оружием до самоубийства. Следственный комитет официально не подтвердил ни одну из этих версий.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти музыканта, назначены необходимые экспертизы.

Миша Маваши получил известность в начале 2010-х годов благодаря рэп-композициям, пропагандировавшим занятия спортом и здоровый образ жизни. Позднее он основал музыкальный коллектив «Маваши group», а в 2022 году создал националистическое движение «Северный человек», выступающее против мигрантов. Маваши поддерживал российское вторжение в Украину и занимался сбором помощи для российских военнослужащих. В сентябре 2025 года украинский суд заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы по обвинению в финансировании действий, направленных на изменение государственных границ Украины.