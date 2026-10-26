ВСУ — ночью перехвачены 3 ракеты и 112 беспилотников. МО РФ — сбиты 290 БПЛА. Есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 26 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 1 противорадиолокационную ракету Х-31П, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 140 ударных БПЛА (из них – 70 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 3 авиационных ракет и 112 беспилотников (в том числе 64 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 15 локациях и падения обломков в 4 локациях. Причинен ущерб в Харьковской, Запорожской и Черниговской областях, есть раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 26 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 290 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом. Атакованы предприятия в Воронежской области, поврежден энергетический объект в Курской области. Есть убитые и раненые. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.