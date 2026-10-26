Спустя 16 лет после крупнейшего разлива нефти на дне Мексиканского залива происходит нечто тревожное

Спустя 16 лет после крупнейшего разлива нефти в истории Мирового океана глубоководная экосистема Мексиканского залива по-прежнему не демонстрирует признаков восстановления. Новое исследование показало, что численность рыб, ракообразных и кальмаров на больших глубинах сократилась примерно на 60%, а некоторые важнейшие виды потеряли более 70% своей популяции. Учёные опасаются, что речь идёт не о временном спаде, а о масштабном изменении всей морской экосистемы.

Катастрофа произошла в 2010 году, когда на нефтяной платформе «Дипуотер Хорайзон» случилась авария. На остановку утечки потребовалось 87 дней. За это время в Мексиканский залив попало около 507 миллионов литров сырой нефти и примерно 218 миллионов кубометров газа.

Масштабы загрязнения были огромными, однако его долгосрочные последствия для обитателей океанских глубин оставались недостаточно изученными. Теперь группа американских исследователей представила результаты многолетних наблюдений, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Работу возглавила океанограф Трейси Саттон из Юго-Восточного университета Нова. Учёные сосредоточились на животных, обитающих не у морского дна, а в толще воды на значительных глубинах.

Первые пробы исследователи собрали в 2011 году, вскоре после катастрофы. Затем экспедиции продолжались с 2015 по 2023 год. В общей сложности специалисты проанализировали уловы более чем двух тысяч сетей, что позволило проследить изменения численности глубоководных животных на протяжении многих лет.

Результаты оказались тревожными. По сравнению с первоначальными наблюдениями численность рыб сократилась на 63,5%, ракообразных — на 62%, а головоногих моллюсков, преимущественно кальмаров, — на 59,7%.

Особенно сильно пострадали организмы, играющие важнейшую роль в морских пищевых цепях. Численность криля упала на 72,8%, рыб-фонариков — на 62,9%, а мелких глубоководных рыб рода Cyclothone — на 69%.

Эти животные служат пищей множеству более крупных морских обитателей. Они обеспечивают передачу энергии по пищевой цепи, участвуют в круговороте веществ и поддерживают экосистему, от состояния которой зависят в том числе рыболовство и туризм в регионе.

Многие из пострадавших видов входят в состав так называемого глубинного рассеивающего слоя — огромного скопления рыб, кальмаров, ракообразных и других животных, которые ежедневно перемещаются между разными глубинами океана.

Ночью эти организмы поднимаются на сотни метров ближе к поверхности, а с рассветом возвращаются обратно в глубину. Такое движение имеет гораздо большее значение, чем может показаться: оно работает как своеобразный биологический насос, способствующий переносу и накоплению углерода в глубоких слоях океана.

Поэтому сокращение численности этих животных может повлиять не только на тех хищников, которые ими питаются, но и на процессы, связанные с круговоротом углерода.

Морской исследователь Кевин Босуэлл подчёркивает, что глубинный рассеивающий слой представляет собой сложное и разнообразное сообщество организмов. Изменения в нём удалось обнаружить с помощью независимых методов наблюдения, что подтверждает серьёзную перестройку экосистемы в толще воды.

Некоторые возможные последствия уже начинают проявляться. Участники исследовательских экспедиций сообщали о встречах с необычно худыми китами. Кроме того, кашалоты, чьи перемещения по Мексиканскому заливу прежде были относительно предсказуемыми, теперь, по наблюдениям исследователей, передвигаются гораздо менее упорядоченно в поисках пищи.

Однако оставался главный вопрос: действительно ли причиной столь масштабного сокращения морских популяций стала нефтяная катастрофа?

Как рассказал Трейси Саттон агентству «Ассошиэйтед Пресс», команда проверила основные природные факторы, способные объяснить обнаруженные изменения. Учёные изучили температуру воды, доступность кислорода и количество пищи.

Ни один из этих показателей не изменялся таким образом, чтобы объяснить резкое падение численности животных. Единственным крупным событием, совпадающим с выявленными изменениями, оказался разлив нефти.

Поэтому исследователи считают катастрофу 2010 года наиболее вероятным объяснением произошедшего. При этом они обращают внимание не только на саму нефть, но и на меры, предпринятые для борьбы с загрязнением.

Во время ликвидации аварии непосредственно возле повреждённой скважины было закачано около 2,9 миллиона литров химического диспергента «Корексит 9500А».

Такие вещества используют для дробления нефтяных скоплений на более мелкие капли. Предполагалось, что это поможет предотвратить образование огромных нефтяных пятен на поверхности воды и уменьшить угрозу для морских организмов и прибрежных экосистем.

Но у такого подхода есть серьёзная обратная сторона.

Загрязнение распространилось значительно дальше, чем можно было предположить по спутниковым снимкам. Нефтяные остатки проникли в толщу воды и достигли самого морского дна.

И сырая нефть, и химические диспергенты токсичны для морских организмов. Особенно уязвим зоопланктон — многочисленные мелкие животные, составляющие основу морских пищевых цепей.

При этом совместное воздействие нефти и диспергента наносит зоопланктону больший вред, чем воздействие одной только нефти.

Ещё в 2014 году учёные предупреждали, что подобное сочетание загрязнителей способно нарушить передачу энергии от мелких организмов к более крупным. Это могло привести к изменениям структуры и функционирования целых сообществ морского планктона.

Новое исследование показывает, что предсказанные последствия могли реализоваться в масштабах всей глубоководной экосистемы.

Особую обеспокоенность вызывает то, какие именно животные оказались среди наиболее пострадавших.

Морской биолог Педро Перес из Международного университета Флориды отмечает, что речь идёт о широко распространённых и многочисленных видах, которые прежде могли вообще не считаться уязвимыми.

Как подчёркивает исследователь, даже организмы, встречающиеся в огромных количествах, способны переживать резкое сокращение численности. Без продолжительных наблюдений такие изменения могут оставаться незамеченными.

Авторы работы пришли к выводу, что в Мексиканском заливе произошло внезапное и устойчивое сокращение численности глубоководной фауны. Причём популяции не просто уменьшились на какое-то время, а сохранились на значительно более низком уровне.

По мнению учёных, это соответствует признакам смены экологического режима — состояния, при котором экосистема переходит к новому, устойчивому, но существенно отличающемуся от прежнего устройству.

Иными словами, последствия катастрофы могут заключаться не только в гибели огромного количества морских животных. Возможно, изменились сами условия существования целого сообщества организмов, а вместе с ними — пищевые связи и процессы, поддерживающие жизнь на разных глубинах.

Исследователи пока не могут сказать, удастся ли глубоководной экосистеме Мексиканского залива когда-нибудь восстановиться. Тем более неизвестно, сколько времени для этого потребуется.

Авторы подчёркивают, что морская жизнь в заливе представляет собой тесно связанную систему. Поэтому столь масштабное сокращение численности обитателей глубин, вероятно, будет сказываться на всех её уровнях — от мельчайших организмов до крупных хищников, изменяя работу всей экосистемы.

Спустя 16 лет после аварии главная тревога учёных заключается в том, что признаков возвращения к прежнему состоянию по-прежнему нет. И пока остаётся открытым вопрос, способна ли экосистема вообще вернуться к тому, какой она была до катастрофы.