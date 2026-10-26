 

Почему охота на медведей теряет свои традиции?

26.10.2026, 11:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Ещё столетие назад охота на медведя была важным элементом хозяйства и культуры в лесных регионах России: она кормила, давала ценные материалы и сопровождалась устоявшимися обычаями. Сейчас традиционные способы охоты почти не применяются, а сама практика сильно изменилась. Причины этого — не только в новых законах и технологиях, но и в смене образа жизни и отношения к природе. Попробуем проследить, как и почему исчезают старые традиции.

Первый фактор. Сокращение промысловой добычи бурого медведя — ключевой экономический фактор угасания культуры охоты. В советский период медвежья охота имела устойчивый хозяйственный смысл: мясо шло в заготовку, шкура и желчь имели гарантированный сбыт через систему госпромхозов (государственные промысловые хозяйства) и потребкооперации. Сегодня значительная часть добытых животных не востребована рынком: мясо почти не закупается, выделка шкур стала дороже их рыночной стоимости, а спрос на вторичные продукты добычи сократился. Как следствие, лимиты добычи осваиваются менее чем на треть, и охотничьи хозяйства теряют стимул планировать медвежью охоту как регулярное мероприятие. Отсутствие экономического результата разрушает прежде всего промысловую мотивацию, без которой традиция не воспроизводится. Второй фактор — исчезновение массовой прослойки сельских и артельных охотников-промысловиков. В Сибири и на Дальнем Востоке охота веками была постоянным хозяйственным занятием, встроенным в годовой цикл деревни и промыслового поселка. Медведь занимал в этом цикле особое место: его добыча требовала коллективных усилий, знания угодий и многолетней практики. Сегодня на смену этим людям приходят городские охотники, для которых охота — эпизодическое увлечение, а не образ жизни. Они не формируют устойчивых артелей, не передают навыки внутри промысловой среды и не поддерживают инфраструктуру — от зимовий до системы заготовок. Замещение носителей традиции любителями означает разрыв преемственности: навык существует, пока им пользуются регулярно, а не от случая к случаю. Третий фактор — состояние охотничьего собаководства. Лайки, специально подготовленные для работы с медведем, становятся редкостью. Разведение и обучение таких собак требуют времени, опыта и значительных затрат, а спрос на них сокращается вместе с числом регулярных медвежьих охот. Подготовка собаки по медведю — длительный процесс, включающий работу по следу, правильное облаивание и управляемость в опасной ситуации. Без постоянной практики эти навыки утрачиваются и у животных, и у владельцев. Коммерциализация охотничьего собаководства сместила приоритеты в сторону пород, востребованных на массовых охотах, тогда как узкая специализация по медведю стала экономически невыгодной. В результате исчезает один из ключевых инструментов традиционной охоты, а вместе с ним — и связанные с ним приемы и знания. Четвертый фактор — утрата знаний и ритуальных ограничений. Исследование культа медведя у орочонов Большого Хингана фиксирует, что охотничьи традиции уже не передаются молодому поколению, поэтому уходят и связанные с медведем фольклорные нарративы. Ритуальные запреты и предписания — не декоративный элемент, а практическая система регламентации добычи, регулировавшая сроки, способы и объемы охоты. Когда эта система перестает воспроизводиться, исчезает и встроенный в нее механизм сдержек, а сама охота лишается культурного контекста, который придавал ей смысл. Молодые охотники осваивают технику добычи без сопровождающего знания, и традиция сводится к навыку, который легко утрачивается при изменении обстоятельств.

В совокупности перечисленные причины действуют как единый механизм: экономическая невыгодность снижает частоту охот, сокращение практики ведет к утрате специализированных собак и носителей знания, а разрыв преемственности закрепляет упадок. Культура охоты на медведя сохраняется фрагментарно — в памяти отдельных промысловиков, в музейных собраниях и в записях исследователей. Восстановление традиции в прежнем виде маловероятно, поскольку для этого потребовалось бы вернуть хозяйственный смысл добычи и воссоздать среду, в которой охота была частью повседневной жизни. Пока эти условия отсутствуют, процесс угасания будет продолжаться, а знания о медведе останутся достоянием фольклористики и этнографии, а не живой промысловой практики.

Автор текста Инна Бобровская

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.10 / В Вайоминге нашли древнего «кальмара-бочонка», который удивил даже опытных палеонтологов

26.10 / Специалисты МГНЦ впервые в России определили частоту встречаемости атаксии Фридрейха и распространённость носительства этого заболевания

26.10 / Зрачки выдают, когда вы говорите про себя: исследователи обнаружили необычный эффект

26.10 / ВСУ — ночью перехвачены 3 ракеты и 112 беспилотников. МО РФ — сбиты 290 БПЛА. Есть жертвы

26.10 / Сергей Тихановский объединится с Александром Лукашенко для борьбы против своей жены

26.10 / Учёные выяснили, почему простата у мужчин увеличивается с возрастом

26.10 / Электрический беспилотник Apex разогнался до 777 км/ч

26.10 / Ученые НИИ прикладной физики ИГУ установят водные черенковские детекторы для более точного изучения свойств космических частиц

26.10 / Следственный комитет РФ выясняет обстоятельства смерти рэпера-националиста Миши Маваши

26.10 / Ученые МИФИ научились предсказывать перегрев реакторов и чипов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике