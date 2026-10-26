В Вайоминге нашли древнего «кальмара-бочонка», который удивил даже опытных палеонтологов

В американском штате Вайоминг палеонтологи обнаружили окаменелости необычного морского существа, жившего около 160 миллионов лет назад. По строению оно напоминало современного кальмара, но отличалось настолько массивной внутренней раковиной, что исследователи назвали его одним из самых «упитанных» представителей своей группы за всю её историю.

Новый вид получил научное название Wyoteuthis linsterorum. Его удалось описать по двум окаменелостям, найденным в отложениях древнего внутреннего моря. Одну из них обнаружил опытный коллекционер ископаемых Клифф Линстер, скончавшийся ранее в этом году. В его честь и назвали животное. Пока это единственный известный вид рода Wyoteuthis.

Необычный моллюск принадлежал к белемнитам — вымершей группе головоногих, широко распространённой в морях юрского периода. Их современными родственниками являются кальмары и осьминоги.

Как и кальмары, белемниты обладали десятью конечностями, однако имели ещё и внутреннюю раковину. Одна её часть состояла из арагонита — минерала, который встречается и у современных головоногих. Например, из него образована пористая внутренняя раковина каракатицы, которую иногда можно найти на морском берегу.

Другая часть раковины белемнитов, называемая ростром, состояла из кальцита. Именно эти прочные образования чаще всего сохранялись после гибели животных. Сегодня их во множестве находят в геологических отложениях по всему миру, в том числе в формации Сандэнс в Вайоминге.

Обычно обнаруженные здесь ростры белемнитов имеют длину около 5–10 сантиметров и ширину 1–2 сантиметра. Однако новый вид оказался совершенно не похож на своих многочисленных родственников.

Диаметр его ростра в передней части достигал примерно 6 сантиметров. По словам палеонтолога Алексея Ипполитова и его коллег, это самые толстые ростры белемнитов, известные на сегодняшний день.

Палеонтолог из Вайоминга Билл Уол, посвятивший значительную часть своей карьеры поиску окаменелостей в этом штате, признался, что находка сразу бросалась в глаза. Среди привычных ископаемых белемнитов она выглядела исключительно необычно.

Оба найденных образца сохранились не полностью. Тем не менее исследователи смогли оценить первоначальную длину ростра: она составляла приблизительно 16–17,5 сантиметра.

Получается, что древний моллюск был не столько длинным, сколько непропорционально толстым. Учёные описывают его как коренастого и сравнительно короткого кальмара.

Существующие методы реконструкции размеров белемнитов позволили приблизительно определить и общую длину животного. От конца мантии до кончиков конечностей оно, вероятно, достигало 55–60 сантиметров.

При этом исследователи предостерегают от поспешных выводов. Массивный ростр вовсе не означает, что его обладатель был гигантом или занимал высокое положение в пищевой цепи. Необычные пропорции внутренней раковины сами по себе не позволяют судить ни об общих размерах животного, ни о его роли в морской экосистеме.

Не меньше вопросов вызывает редкость нового вида. В отложениях сланцевой толщи Редуотер формации Сандэнс встречается огромное количество остатков белемнитов, однако представители Wyoteuthis linsterorum попадаются лишь изредка.

Палеонтологи предполагают, что причиной могла быть узкая экологическая специализация. Возможно, эти моллюски предпочитали определённую добычу или обитали только в подходящих для них условиях. Такая избирательность могла ограничивать их распространение, хотя подтвердить эту гипотезу пока невозможно.

Особый интерес представляет и эволюционная история находки.

Новый вид принадлежал к семейству мегатеутидид, в которое входил и Megateuthis — крупнейший белемнит, известный науке.

Эта группа пережила период расцвета после тоарского вымирания, сопровождавшегося масштабным сокращением содержания кислорода в океане. Подобные экологические потрясения создавали преимущества для организмов, способных приспосабливаться к изменению условий. Головоногие моллюски как раз известны своей высокой приспособляемостью.

Однако благоприятная для мегатеутидид эпоха продолжалась не бесконечно. В средней юре большинство эволюционных линий этого семейства исчезло, уступив место другим группам белемнитов.

На этом фоне находка в Вайоминге приобретает особое значение. Исследователи считают, что Wyoteuthis linsterorum, вероятнее всего, был одним из необычных коренастых представителей древней линии, сумевшей сохраниться после исчезновения большинства её родственников.

Таким образом, две окаменелости не только позволили описать белемнита с рекордно толстым ростром, но и дали новое свидетельство того, насколько разнообразными были головоногие моллюски юрских морей и как долго отдельные древние эволюционные линии могли сохраняться после своего расцвета.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Papers in Palaeontology.