 

Во Флориде появится первый в США летающий полицейский

26.10.2026, 11:15, Разное
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Флоридский политехнический университет запустил программу обновления парка техники местного полицейского участка – теперь в нем появятся летающие аппараты. А именно Jetson ONE модели Astro, которые университет получит без очереди. Она, к слову, на сегодня уже достигает трех лет, однако в компании Jetson решили, что университетское предложение вне категорий и потому получит приоритет.

Характеристики Jetson ONE довольно скромные и для полноценной работы в качестве полицейской машины он пригоден с натяжкой. Аппарат весит 115 кг, может развивать скорость до 100 км/ч, однако запас хода ограничен всего 20 минутами. С другой стороны, для него нет препятствий – он может облететь любую пробку, затор, даже гору и оперативно прибыть в нужную точку, что и стало главным фактором интереса со стороны университета и полиции.

Интерес полиции выражается в том, что такие летающие машины де-факто станут нормой в ближайшем будущем, а потому нужно научиться с ними работать уже сейчас. Например, использовать при чрезвычайных ситуациях, а также заранее разобраться, как противостоять тем, кто задумает использовать их в нежелательных целях. Примерно тем же самым будет заниматься и университет, но с уклоном в технические детали – в этом семестре там запущена новая дисциплина «Аэрокосмическая инженерия», в рамках которой студенты будут изучать аспекты работы подобных аппаратов.Источник &#8212 FP

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