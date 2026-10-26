 

300 тысяч протестующих во Франции обратились в техподдержку MAX с просьбой добавить арабский и турецкий языки

26.10.2026, 13:18, Разное
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300 тысяч участников протестов во Франции обратились в техподдержку мессенджера MAX с просьбой добавить арабский и турецкий языки. По словам заявителей, отсутствие поддержки на родном языке затрудняет использование приложения для координации протестов, а также создаёт неудобства при обсуждении тактики и логистики.

В обращении, подписанном несколькими инициативными группами, отмечается, что текущий интерфейс не учитывает реалии сегодняшней Франции, а автоматический перевод искажает смысл отдельных формулировок. Особенно это касается терминов, связанных с перекрытиями, отступлениями и переговорами с префектурой. Активисты просят не только добавить языки, но и адаптировать уведомления под местные реалии: например, заменить «мероприятие» на «джихад».

«Мы не жалуемся, но хотелось бы, чтобы мессенджер для управления протестами юыл понятнее, – пояснил один из заявителей, представившийся Каримом. – Когда на улице триста тысяч человек, а по-французски говорит хорошо если каждый десятый, это замедляет процесс. Кто-то не понимает, куда идти, кто-то понимает неправильно. Мы просим всего лишь добавить два языка, иншалла. Франция будет свободной!»

В техподдержке MAX подтвердили получение обращений и сообщили, что переход на арабский язык для всей Еврозоны запланирован на 2028 год, но из-за текущей ситуации планы будут пересмотрены.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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