Впервые с Войны Судного дня — Алжир посылает войска в другую страну

Парламент Алжира утвердил резолюцию, позволяющую направить войска в Нигер, где действуют многочисленные вооруженные группировки, в том числе джихадистского толка. Целью контингента будет защита объектов энергетической инфраструктуры.

Протяженность границы между Алжиром и Нигером – 960 километров, она проходит через пустыню Сахара. Отношения двух стран знали взлеты и падения, однако общая угроза заставила их объединить силы для борьбы с джихадистами и контрабандистами.

«Речь идет об отказе от многолетней доктрины невмешательства в конфликты за рубежом. Алжир хочет защитить свой стратегический тыл в регионе Сахель и обеспечить безопасность строящегося через Сахару газопровода», – рассказал France 24 аналитик Абделла Акир. Газопровод должен будет обеспечить поставки в Европу газа, добываемого в Нигерии.

Следует отметить, что алжирская армия не действовала на территории другой страны с 1973 года, когда она пришла на помощь Египту во время Войны Судного дня. Эскадрилья алжирских ВВС участвовала в боях, танковая бригада прибыла на фронт уже к заключению перемирия.