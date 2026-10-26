Верховная рада в 21-й раз продлила военное положение в Украине

26 октября Верховная рада Украины проголосовала за продление еще на 90 дней военного положения и мобилизации в стране. Соответствующие законопроекты были внесены президентом Владимиром Зеленским.

Это уже 21-е с начала полномасштабного российского вторжения продление военного положение. Оно сохранится до 29 января 2027 года. В поддержку президентских предложений проголосовали 215 депутатов.

Украинское руководство называет условием прекращения войны и отмены военного положения предоставление Украине надежных гарантий безопасности. В противном случае, заявлял Зеленский, война не закончится, поскольку будет существовать риск повторной агрессии.