 

Верховная рада в 21-й раз продлила военное положение в Украине

26.10.2026, 13:00, Разное
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26 октября Верховная рада Украины проголосовала за продление еще на 90 дней военного положения и мобилизации в стране. Соответствующие законопроекты были внесены президентом Владимиром Зеленским.

Это уже 21-е с начала полномасштабного российского вторжения продление военного положение. Оно сохранится до 29 января 2027 года. В поддержку президентских предложений проголосовали 215 депутатов.

Украинское руководство называет условием прекращения войны и отмены военного положения предоставление Украине надежных гарантий безопасности. В противном случае, заявлял Зеленский, война не закончится, поскольку будет существовать риск повторной агрессии.

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