 

Трамп не может простить отказа в Нобелевской премии — «Норвегия – дерьмовая страна»

26.10.2026, 13:30, Разное
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Президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Порт-Гуроне, штат Мичиган, обрушился с резкой критикой на Норвегию в связи с тем, что он вновь не получил Нобелевскую премию мира.

Связав беспорядки во Франции с мигрантами, президент заявил, что будет рад прибытию в США иммигрантов из Дании, но не из Норвегии. «Мне не дали Нобелевскую премию, и я никого из Норвегии не хочу», – заявил президент.

Трамп также назвал Норвегию «дерьмовой страной». Ранее он применял этот сомнительный эпитет к Гаити, Ливии, Сомали и Йемену.

Слова американского президента вызвали ответ министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде. «Ему отлично известно о независимости Нобелевского комитета. Мы напоминали ему об этом, и, если у кого-то есть сомнения, ситуация не изменилась», – заявил он.

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