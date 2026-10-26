Один диагноз — пять сценариев: почему жировая болезнь печени опасна для людей по-разному

Жировая болезнь печени, которой страдает около 30% населения планеты, может оказаться не одним заболеванием, а пятью различными его типами. К такому выводу пришли исследователи из американской клиники Мэйо. Их работа, опубликованная в журнале Nature Communications, показывает, что за одним диагнозом могут скрываться существенно разные риски — от сердечно-сосудистых заболеваний до рака печени и необходимости её пересадки.

Речь идёт о стеатотической болезни печени, связанной с метаболической дисфункцией. Ранее её называли неалкогольной жировой болезнью печени. Главный признак этого состояния — избыточное накопление жира в клетках печени. Само по себе оно не обязательно вызывает немедленные повреждения или заметные симптомы, однако со временем может привести к серьёзным осложнениям.

Среди них — фиброз, при котором здоровая ткань печени постепенно замещается рубцовой, и цирроз, сопровождающийся более тяжёлым рубцеванием и способный закончиться печёночной недостаточностью. Кроме того, заболевание связано с повышенными рисками сердечно-сосудистых нарушений и ухудшения работы почек.

Проблема в том, что у разных пациентов болезнь развивается неодинаково. Одни сталкиваются с тяжёлыми поражениями печени, у других на первый план выходят осложнения со стороны других органов. Исследователи предположили, что эти различия можно объяснить существованием нескольких самостоятельных подтипов заболевания.

Чтобы проверить гипотезу, учёные проанализировали медицинские данные 1532 пациентов. Затем выявленные закономерности проверили на другой группе, состоявшей из 3070 человек. С помощью компьютерного моделирования специалисты искали сочетания биологических и клинических характеристик, позволяющие объединить пациентов в группы со схожими особенностями заболевания.

В анализ вошли пол, индекс массы тела, показатели крови, связанные с повреждением печени, и сопутствующие заболевания. Особое внимание уделялось повышенному артериальному давлению, ожирению и высокому уровню холестерина. Исследователи также сопоставляли клиническую информацию с генетическими данными, чтобы обнаружить закономерности, которые невозможно увидеть при изучении отдельных показателей.

«Когда клинические и генетические данные анализируются совместно в таком масштабе, начинают проявляться закономерности развития болезни, которые иначе остались бы скрытыми», — объясняет специалист по биоинформатике Шулань Тянь из клиники Мэйо.

В результате удалось выделить пять подтипов заболевания, обозначенных от С1 до С5. После этого исследователи изучили состояние пациентов на протяжении периода наблюдения, достигавшего десяти лет, чтобы выяснить, какие осложнения характерны для каждой группы.

Особенно примечательным оказался первый подтип, С1. К нему отнесли примерно 30% участников исследования. В эту группу преимущественно входили пожилые люди без ожирения. При этом среди них относительно часто встречались случаи рака печени и трансплантации этого органа.

Это наблюдение показывает, почему оценка заболевания только по массе тела может не отражать всей картины. Даже при отсутствии ожирения некоторые пациенты могут относиться к группе с серьёзными рисками для печени.

Совсем другие особенности обнаружились у пятого подтипа, С5, на который пришлось около 9% участников. Здесь гораздо более заметную роль играла наследственность. Генетические факторы были существенно связаны как с вероятностью развития самой жировой болезни печени, так и с риском её осложнений.

Остальные группы также различались по своим характеристикам и прогнозам. В целом исследователи обнаружили, что для каждого из пяти подтипов характерно собственное сочетание рисков сердечно-сосудистых заболеваний, печёночной недостаточности, рака и необходимости трансплантации печени.

Именно эти различия могут иметь большое практическое значение. Если врачи смогут определять подтип болезни у конкретного пациента, это поможет точнее оценивать вероятность осложнений и выбирать лечение с учётом биологических механизмов, лежащих в основе заболевания.

«Когда мы разделяем заболевание на подтипы, появляется возможность подбирать лечение в соответствии с биологическими процессами, которые действительно управляют его развитием», — отмечает Шулань Тянь.

Анализ выявил и менее очевидные связи. Некоторые подтипы заболевания оказались связаны с депрессией и апноэ сна — состоянием, сопровождающимся временными остановками дыхания во сне. Эти результаты требуют дальнейшего изучения, однако они дополнительно указывают на тесную связь состояния печени с работой других систем организма.

По словам специалиста по биоинформатике Эрика Кли из клиники Мэйо, исследование демонстрирует новый подход к изучению сложных заболеваний. Вместо того чтобы рассматривать всех пациентов с одинаковым диагнозом как единую группу, учёные могут выявлять внутри неё подгруппы с различными механизмами развития болезни и прогнозами.

Такая детализация потенциально позволит предсказывать течение заболевания и вмешиваться ещё до появления наиболее тяжёлых повреждений.

Впрочем, предложенная классификация пока не готова к повсеместному клиническому применению. Авторы подчёркивают, что все пять подтипов необходимо дополнительно проверить в более крупных и разнообразных группах пациентов. Важно также выяснить, насколько эффективно различные методы лечения работают в каждой из выделенных категорий.

Исследователи считают, что полученные результаты открывают путь к более персонализированному лечению жировой болезни печени. Вместо универсального подхода врачи в перспективе смогут учитывать особенности конкретного подтипа, связанные с ним осложнения и индивидуальные факторы риска.

«Именно такие знания и должны приносить масштабные генетические исследования. Когда мы объединяем генетические данные с подробной клинической информацией о больших группах людей, появляется возможность по-новому определять заболевания так, чтобы это непосредственно влияло на лечение пациентов», — заключает гастроэнтеролог Константинос Лазаридис из клиники Мэйо.