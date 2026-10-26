В московской больнице умер художник сериала «Ликвидация», обвиняемый властями РФ в госизмене

В Москве в возрасте 52 лет умер художник-постановщик Александр Кондратов, работавший над телесериалом «Ликвидация». Он находился под арестом по обвинению в государственной измене. О его смерти 26 октября сообщила правозащитная организация «Первый отдел».

По сведениям правозащитников, 23 октября Кондратова госпитализировали из следственного изолятора в Боткинскую больницу, где он впоследствии умер. Причина смерти не сообщается.

Александр Кондратов родился и вырос в Москве. С 2012 года жил в Киеве. В Россию он приехал для замены заграничного паспорта, однако был задержан в московском аэропорту Внуково. После нескольких последовательных административных арестов против него возбудили уголовное дело о государственной измене.

По сведениям организации «Первый отдел», основанием для обвинения стали не менее шести публикаций в интернете. Их содержание неизвестно. Подробности уголовного дела не раскрывались.

Кондратов работал художником-постановщиком сериала «Ликвидация» (2007), режиссером которого был Сергей Урсуляк. Действие сериала разворачивается в послевоенной Одессе в 1946 году. Главные роли исполнили Владимир Машков, Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий и Константин Лавроненко.

За работу над «Ликвидацией» Александр Кондратов был удостоен премий «Золотой орел» и ТЭФИ.