«Альтернатива для Германии» собирает средства на восстановление сгоревшей резиденции Гитлера в Баварии

Партия «Альтернатива для Германии» призвала своих сторонников жертвовать деньги на восстановление резиденции Адольфа Гитлера «Орлиное гнездо». 23 октября здание серьёзно пострадало в результате поджога.

Строительство чайного домика «Кельштайнхаус», позднее прозванного «Орлиным гнездом», закончено в 1938 году. Нацистская партия подарила эту резиденцию Гитлеру на его 50-летний юбилей. Комплекс расположен в Баварских Альпах на высоте 1834 метра. Пожарные округа Бертехсгаден не смогли быстро добраться до него из-за крутых и скользких горных дорог, поэтому объект полностью выгорел изнутри. По мнению руководства AfD, на восстановление понадобится не менее 15 миллионов рейхсмарок, что по актуальному курсу составляет порядка 100 миллионов евро.

«Весь германский народ должен сплотиться перед лицом варварского преступления, совершенного, как мы уверены, коммунистами. Я уверена, что мы в кратчайшие сроки соберём 15 миллионов, которые необходимы на ремонт. Призываю всех сторонников AfD вносить пожертвования на восстановление объекта, имеющее решающее значение для германской нации», – заявила второй секретарь партии Криста Шрёдер.

Баварская полиция задержала подозреваемого в поджоге – мужчину, уезжавшего с места пожара на мотоцикле. Он представился полиции туристом из Нидерландов Мариусом ван дер Люббе, однако проверка этой информации ещё не закончена. AfD требует показательного суда над поджигателем в здании Рейхстага в Берлин, и самого сурового приговора вплоть до смертной казни.

По состоянию на утро 26 октября на ремонт «Кельштайнхауса» собрано 200 тысяч рейхсмарок.

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