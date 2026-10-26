Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1706-й день войны

Минобороны РФ 26 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подсреднее, Приколотное, Дорошенково и Федоровка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Бариловка и Никольское Сумской области. Противник потерял более 300 военнослужащих, 19 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Донецкое Харьковской области, Райгородок, Черкасское и Богородичное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, 20 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка и Кондратовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 185 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, 1 артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Криницы, Белозерское, Шиловка, Староварваровка и Малотарановка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, одна 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Общее Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Всесвятское, Покровское Днепропетровской области, Вольнянка и Василевское Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 7 автомобилей и 1 радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Димитрово и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей и 1 радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы, 2 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 581 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 271778 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31406 танков и других боевых бронированных машин, 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36815 орудий полевой артиллерии и минометов, 75658 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 283000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.