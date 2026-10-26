И низкий, и высокий уровень тестостерона связаны с нарушением сердечного ритма, выяснили учёные

Повышение тестостерона при его дефиците не обязательно означает улучшение здоровья. Учёные обнаружили, что с нарушениями сердечного ритма может быть связан как недостаток этого гормона, так и его избыток. Причём наиболее благоприятным, по предварительным данным, может оказаться уровень примерно посередине нормального диапазона.

К такому выводу пришли авторы научного обзора, опубликованного в журнале Journal of the Endocrine Society. Группа под руководством специалиста по сердечно-сосудистым заболеваниям Ананда Редди Малигиредди из Медицинского центра Канзасского университета проанализировала результаты исследований с участием людей и лабораторных экспериментов.

Исследователей интересовало, как тестостерон связан с фибрилляцией предсердий — нарушением ритма, при котором верхние камеры сердца перестают сокращаться согласованно. Человек может ощущать трепетание или нерегулярное сердцебиение, испытывать усталость и головокружение. Однако иногда заболевание протекает совершенно незаметно.

Опасность фибрилляции предсердий заключается не только в неприятных симптомах. Она повышает риск инсульта, поэтому некоторым пациентам приходится длительно принимать препараты, снижающие свёртываемость крови.

«Как недостаток, так и избыток тестостерона, по-видимому, повышают риск фибрилляции предсердий, но через разные биологические механизмы», — объясняет соавтор работы, кардиолог Раджат Баруа из медицинского центра по делам ветеранов в Канзас-Сити.

Связь между недостатком тестостерона и нарушениями сердечного ритма обнаруживали и раньше. В частности, знаменитое Фрамингемское исследование сердца показало, что у мужчин с более низким уровнем гормона в некоторых возрастных группах вероятность развития фибрилляции предсердий была выше.

Однако данные о повышенном тестостероне оказались не менее интересными.

В одном из исследований учёные наблюдали за 4570 пожилыми мужчинами, у которых ранее не было сердечно-сосудистых заболеваний. За период наблюдения, медианная продолжительность которого составила 4,4 года, фибрилляция предсердий развилась у 286 участников.

Когда исследователи сравнили мужчин по уровню тестостерона, обнаружилась любопытная закономерность: в двух группах с наиболее высокими показателями гормона риск аритмии был примерно вдвое выше, чем в группе со средними значениями.

При этом в том же исследовании статистически значимого повышения риска у мужчин с самым низким тестостероном не обнаружили. Это важная деталь: результаты разных научных работ не полностью совпадают, поэтому говорить об однозначной зависимости пока рано.

Дополнительные сведения принесло крупное клиническое испытание 2023 года, посвящённое заместительной терапии тестостероном. В нём участвовали 5246 мужчин с пониженным уровнем гормона, у которых уже имелись сердечно-сосудистые заболевания или был повышен риск их развития.

Участников случайным образом распределили на две группы. Одни получали гель с тестостероном, другие — аналогичный гель без гормона.

Фибрилляция предсердий возникла у 3,5% мужчин, получавших тестостерон, и у 2,4% участников контрольной группы.

Вместе с тем испытание не выявило увеличения основного комбинированного показателя сердечно-сосудистого риска, в который входили смерть от сердечно-сосудистых причин, несмертельный инфаркт и несмертельный инсульт. Таким образом, различия в частоте аритмии не означали, что лечение повысило риск всех изучавшихся тяжёлых сердечно-сосудистых осложнений.

Почему же и недостаток, и избыток одного гормона могут быть связаны с нарушением сердечного ритма?

Лабораторные исследования указывают на два возможных механизма. При низком тестостероне может нарушаться регуляция кальция внутри клеток сердечной мышцы. При высоком — изменяться движение ионов калия через клеточные мембраны.

Оба процесса участвуют в формировании электрических сигналов, благодаря которым сердце сокращается в определённом ритме. Нарушения в их работе потенциально способны влиять на согласованность сердечных сокращений.

Эти данные помогают объяснить обнаруженные закономерности, но пока не доказывают, что именно тестостерон непосредственно вызывает аритмию.

Авторы обзора подчёркивают, что перед назначением заместительной гормональной терапии необходимо оценивать состояние сердечно-сосудистой системы пациента и учитывать другие факторы риска.

Среди них — ожирение, повышенное артериальное давление, употребление алкоголя и апноэ сна, при котором во время ночного отдыха дыхание многократно останавливается и возобновляется.

Особого внимания заслуживает ожирение: избыток жировой ткани сам по себе связан со сниженным уровнем тестостерона. Поэтому обнаруженная у человека гормональная недостаточность может сочетаться с другими обстоятельствами, влияющими на здоровье сердца.

Кроме того, далеко не все исследования подтверждают связь между лечением тестостероном и повышенной вероятностью аритмии.

Например, опубликованный в 2024 году анализ 106 рандомизированных клинических испытаний не выявил статистически значимого увеличения риска фибрилляции предсердий при объединении результатов исследований без учёта крупного испытания 2023 года.

Есть и другое ограничение: наблюдательные исследования позволяют устанавливать связь между уровнем гормона и частотой заболеваний, но не доказывают, что одно непосредственно вызывает другое.

Поэтому предположение о том, что наиболее безопасный уровень тестостерона находится примерно в середине нормального диапазона, пока остаётся гипотезой. Учёные ещё не продемонстрировали, что поддержание именно таких значений действительно снижает частоту фибрилляции предсердий.

Тем не менее полученные результаты могут оказаться полезными при выборе тактики заместительной гормональной терапии. Вместо стремления просто повысить тестостерон врачам, возможно, потребуется уделять больше внимания целевому уровню гормона, состоянию сердца и индивидуальным факторам риска пациента.

Окончательно определить, помогает ли такой подход предотвращать нарушения сердечного ритма, смогут только дальнейшие клинические испытания.