 

Лидер венесуэльской оппозиции Мачадо, лауреат Нобелевской премии, вернулась на родину

26.10.2026, 14:30, Разное
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Лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо вернулась в Венесуэлу и была встречена тысячами восторженных сторонников. «Я здесь, я с вами», – сообщила она в социальных сетях.

Мачадо находилась на нелегальном положении после президентских выборов 2024 года, победителем на которых был объявлен Николас Мадуро. В декабре она бежала из Венесуэлы на рыбацкой лодке, чтобы получить Нобелевскую премию, и с тех пор на родину не возвращалась.

В январе 2026 года Мадуро и его жена были захвачены американским спецназом в президентском дворце и вывезены в США. Однако администрация Дональда Трампа сделала ставку на вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес, к которой перешли обязанности главы государства.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что возвращение лидера оппозиции связано с переговорами о будущем политическом устройстве Венесуэлы. Новыми властями освобождены сотни политзаключенных, множество эмигрантов вернулись на родину.

Отметим, что президент США Дональд Трамп был возмущен тем, что Нобелевскую премию мира вручили Мачадо, а не ему. Ставку администрации на Родригес он объяснял тем, что Мачадо не обладает серьезным политическим весом. Во время посещения Белого дома лауреатка преподнесла президенту Нобелевскую медаль.

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