Президент Ирана вылетел в Москву для переговоров с Путиным и участия в саммите экспортеров газа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 26 октября вылетел в Москву для участия в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа (GECF), который состоится 27 октября. Об этом пишет иранское государственное агентство IRNA.

В ходе визита запланирована встреча Пезешкиана с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят развитие политического и экономического сотрудничества, реализацию договора о стратегическом партнерстве между двумя странами, а также региональную и международную повестку.

Одной из главных тем переговоров станет энергетическое сотрудничество, включая совместную разработку газовых месторождений и проекты поставок газа. На саммите также планируется обсудить безопасность энергетической инфраструктуры, мировой газовый рынок и инвестиции в газовую отрасль.

Поездка Пезешкиана проходит на фоне усиления напряженности между Ираном и США и сообщений американских СМИ о готовности Пентагона к масштабной военной операции против Исламской Республики. При этом визит иранского президента был запланирован заранее.

В Форум стран – экспортеров газа (GECF) входят 12 государств: Россия, Иран, Катар, ОАЭ, Алжир, Египет, Ливия, Нигерия, Венесуэла, Боливия, Экваториальная Гвинея и Тринидад и Тобаго. На их долю приходится около 70% мировых доказанных запасов природного газа.