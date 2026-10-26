В России могут учредить аналог Нобелевской премии мира
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Власти России поддержали идею создания новой международной гуманитарной премии, которая должна стать альтернативой Нобелевской премии мира. Комитет по её вручению заработал ещё 20 октября, рассказал источник в правительстве.
Новая награда задумывается как международная премия для представителей стран «глобального большинства», включая Китай, Индию, страны БРИКС, Латинской Америки и Африки. Она создана в противовес западной (постколониальной) системе Нобелевского комитета.
Планируется, что первым обладателем премии станет сам президент России Владимир Путин, однако в жюри заверили, что за обладание наградой «идёт серьёзная конкурентная борьба» – специально организованные комиссии разбирают многочисленные заявки, объективно оценивают заслуги кандидатов и готовят церемониальную часть, включая трансатлантические трансферы членов семей, коллег и соратников будущего лауреата.
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