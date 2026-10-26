В России могут учредить аналог Нобелевской премии мира

Власти России поддержали идею создания новой международной гуманитарной премии, которая должна стать альтернативой Нобелевской премии мира. Комитет по её вручению заработал ещё 20 октября, рассказал источник в правительстве.

Новая награда задумывается как международная премия для представителей стран «глобального большинства», включая Китай, Индию, страны БРИКС, Латинской Америки и Африки. Она создана в противовес западной (постколониальной) системе Нобелевского комитета.

Планируется, что первым обладателем премии станет сам президент России Владимир Путин, однако в жюри заверили, что за обладание наградой «идёт серьёзная конкурентная борьба» – специально организованные комиссии разбирают многочисленные заявки, объективно оценивают заслуги кандидатов и готовят церемониальную часть, включая трансатлантические трансферы членов семей, коллег и соратников будущего лауреата.

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