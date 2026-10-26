Опубликован новый доклад ООН с обвинениями Израиля в убийствах, пытках и изнасилованиях

Независимая международная комиссия по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле (Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel) 26 октября опубликовала новый доклад, в котором обвинила Израиль и его силовые структуры в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Иудее и Самарии и Газе. Среди выдвинутых обвинений – убийства мирных жителей, пытки, изнасилования, сексуальное насилие и преследование палестинцев по национальному и этническому признакам. Комиссия также повторила свой прежний вывод о том, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа.

Доклад A/81/430, датированный 14 октября и обнародованный 26 октября, подготовлен для Генеральной Ассамблеи ООН. Это пятый доклад комиссии, представленный этому органу.

Кто подготовил доклад

Комиссия была создана Советом ООН по правам человека 27 мая 2021 года на основании резолюции S-30/1. В ее задачи входит расследование предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и прав человека на палестинских территориях и в Израиле, а также изучение причин многолетнего конфликта.

В нынешний состав комиссии входят три эксперта, назначенные председателем Совета ООН по правам человека в ноябре 2025 года: председатель комиссии Шринивасан Муралидхар, бывший судья из Индии, Флоренс Мумба из Замбии и австралийский специалист по правам человека Крис Сидоти. Последний работал и в предыдущем составе комиссии.

В сентябре 2025 года комиссия под руководством южноафриканского юриста Нави Пиллэй уже публиковала доклад, в котором обвинила Израиль в геноциде палестинцев в секторе Газа. Тогда израильские власти категорически отвергли выводы расследования, назвав их политически мотивированными.

Как проводилось расследование

В сентябре 2025 года она публично обратилась к свидетелям и организациям с просьбой предоставить сведения об убийствах и причинении тяжкого физического или психического вреда с 7 октября 2023 года.

Авторы доклада утверждают, что дважды направляли правительству Израиля запросы о предоставлении информации, но не получили ответов. Аналогичные запросы были направлены палестинской стороне, которая предоставила свои комментарии.

При этом в самом докладе не указано, сколько предполагаемых потерпевших было опрошено, проводились ли беседы лично или дистанционно и какие именно независимые доказательства были получены по каждому случаю сексуального насилия. Комиссия ссылается на общую методологию своих прежних расследований.

Обвинения в убийствах на Западном берегу

По данным, приведенным комиссией, с 7 октября 2023 года по 30 сентября 2026 года в результате действий израильских сил на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, погибли 1080 палестинцев и еще 10940 получили ранения.

Авторы обращают внимание на резкий рост числа погибших в результате авиаударов. Если с 2008 года до 7 октября 2023 года от таких ударов на Западном берегу погибли шесть палестинцев, то за последующие почти три года – 254 человека.

В рамках подготовки нового доклада комиссия расследовала семь эпизодов убийств и причинения физического или психического вреда палестинцам, произошедших с ноября 2023 года по июнь 2026 года. По ее утверждению, пострадавшие не были вооружены и не представляли непосредственной угрозы.

В частности, в докладе описана гибель семимесячного ребенка в Хевроне 5 июня 2026 года. Согласно выводам комиссии, израильский военнослужащий открыл огонь по автомобилю, в котором находилась семья, несмотря на то что водитель остановился и поднял руки. Израильская армия утверждала, что автомобиль ускорился в направлении солдат и представлял угрозу.

Другой эпизод относится к марту 2026 года. По версии комиссии, израильские военные расстреляли автомобиль с палестинской семьей в районе Тубаса. Погибли родители и двое детей, еще двое сыновей получили ранения.

В докладе упоминается гибель турецко-американской активистки Айшенур Эйги во время акции протеста возле Бейты в сентябре 2024 года. Авторы утверждают, что израильский солдат намеренно выстрелил в женщину, которая не была вооружена и не представляла угрозы.

На основании изученных эпизодов комиссия утверждает, что израильские силы проводят на Западном берегу широкомасштабные и систематические действия против гражданского населения, а насилие со стороны поселенцев является частью этой политики. Убийства и причинение тяжкого вреда палестинцам квалифицируются в документе как военные преступления и преступления против человечности.

Обвинения в изнасилованиях и пытках

Отдельный раздел доклада посвящен предполагаемому сексуальному насилию над палестинцами, находившимися под стражей.

Комиссия сообщает, что после публикации предыдущего расследования в марте 2025 года проверила четыре дополнительных случая сексуального насилия в израильских местах заключения. Двое потерпевших, по ее сведениям, были жителями Западного берега.

Один описанных эпизодов предположительно произошел в 2025 году в тюрьме «Мегиддо». Утверждается, что во время допроса палестинского заключенного раздели, заставили встать на колени и подвергли групповому изнасилованию с использованием предметов. Утверждается, что сотрудники тюрьмы фотографировали происходящее, угрожали мужчине сексуальным насилием в отношении его родственников и не оказали медицинской помощи после.

Другой эпизод касается беременной палестинки, содержавшейся в тюрьме «Дамон». По утверждению комиссии, женщину неоднократно заставляли полностью раздеваться для досмотра, избивали и подвергали унизительным осмотрам интимных частей тела. Авторы также связывают недостаточное питание и жестокое обращение во время заключения.

В докладе приведены свидетельства еще одной палестинки, которая, по ее словам, подвергалась унизительным досмотрам, в том числе в присутствии мужчин. Женщина утверждала, что во время допросов ее избивали, оскорбляли, не пускали в туалет и отказывали в выдаче гигиенических прокладок.

Кроме того, комиссия пишет о шести дополнительных случаях предполагаемого сексуального насилия и пыток палестинских мужчин, содержавшихся на военной базе «Сде-Тейман». В одном из эпизодов говорится об изнасиловании заключенного с использованием палки.

Еще два случая касаются участников международной флотилии Global Sumud, направлявшейся в сектор Газа в 2025 году. По версии комиссии, один из задержанных подвергся изнасилованию с использованием металлического детектора.

В своих юридических выводах комиссия утверждает, что пытки, изнасилования и другие формы сексуального насилия носили не единичный характер, а являлись частью более широкой практики преследования палестинского населения. Авторы квалифицируют эти действия как преступления против человечности.

Агентство Associated Press, ознакомившееся с докладом, отдельно указало, что не смогло независимо подтвердить ряд изложенных в нем свидетельств сексуального насилия.

Обвинения в продолжении геноцида в Газе

Значительная часть нового доклада посвящена ситуации в секторе Газа после соглашения о прекращении огня, вступившего в силу в октябре 2025 года.

Авторы утверждают, что Израиль продолжает совершать действия, которые комиссия квалифицирует как геноцид, и связывают значительную часть жертв среди гражданского населения с расширением территорий, контролируемых израильской армией. По оценке комиссии, с момента заключения соглашения площадь израильского контроля выросла примерно с 53% до как минимум 60% территории сектора.

В документе говорится о гибели не менее 196 палестинцев вблизи так называемой «желтой линии» – разграничительной линии между территориями под контролем израильских войск и остальной частью сектора – с октября 2025 года до начала апреля 2026 года. Среди погибших, согласно приведенным данным, были женщины и дети.

Комиссия также расследовала авиаудары по сектору Газа 28-29 октября 2025 года, в результате которых, согласно данным палестинского Минздрава, погибли 104 человека. Израильская армия заявляла, что наносила удары по террористическим объектам, а последующие военные действия объясняла нарушениями прекращения огня.

Авторы доклада не согласились с этими объяснениями и заявили, что собранные материалы свидетельствуют о продолжении действий, направленных на уничтожение палестинского населения полностью или частично.

Критика Палестинской администрации

Отдельный раздел расследования посвящен действиям сил безопасности Палестинской администрации. Комиссия обвиняет их в чрезмерном применении силы, произвольных задержаниях, преследовании политических противников и подавлении гражданского протеста. По данным документа, с октября 2023 года по октябрь 2025 года действия палестинских сил безопасности привели к гибели не менее 14 палестинцев, включая двух несовершеннолетних.

Авторы также утверждают, что Палестинская администрация не обеспечила эффективного расследования ряда убийств и нарушений прав человека.

Реакция Израиля

Израиль категорически отверг выводы нового доклада. Постоянное представительство Израиля при ООН в Женеве назвало доклад частью кампании по дезинформации, направленной на демонизацию Израиля и делегитимизацию еврейского государства.

Посол Израиля в Женеве Даниэль Мерон заявил, что комиссия пытается подорвать легитимность Израиля и отрицать его основополагающее право на существование и самооборону.

Израильская дипломатическая миссия призвала международное сообщество отвергнуть выводы расследования и потребовать немедленного роспуска комиссии. Об этом 26 октября сообщили Swissinfo и AFP.

Аналогичной позиции Израиль придерживался и в отношении предыдущих расследований. После публикации доклада о предполагаемом геноциде в сентябре 2025 года израильский МИД назвал выводы комиссии ложными и клеветническими, обвинив ее членов в предвзятости, выборочном использовании источников и игнорировании преступлений ХАМАС.

В опубликованном тогда официальном заявлении израильская сторона утверждала, что комиссия вышла за пределы своих полномочий и пытается действовать как судебный орган, не обладая соответствующими полномочиями.