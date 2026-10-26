В Берлине избит 60-летний мужчина за то, что он еврей

В Берлине полиция разыскивает мужчину, который избил 60-летнего еврея, задав перед этим уточняющий вопрос о его национальности. Нападение произошло вечером 24 октября в районе Шёнеберг. Об этом сообщила полиция Берлина.

По данным полиции, пострадавший сидел со знакомым на скамейке на улице Гледичштрассе, когда к ним подошел неизвестный и предложил вместе выпить пива. Во время завязавшегося разговора незнакомец спросил одного из мужчин, еврей ли он. Получив утвердительный ответ, он начал выкрикивать антисемитские оскорбления, облил мужчину пивом и бросил в него банку. А когда пострадавший попытался уйти, нападавший несколько раз ударил его кулаком, повалил на землю и продолжил избивать. Нападение прекратилось после того, как один из свидетелей вызвал полицию. Нападавший успел скрыться.

У пострадавшего диагностированы многочисленные ушибы лица и рассечение кожи. Также были разбиты его очки и испорчено пальто. Расследование ведет отдел государственной безопасности уголовной полиции Берлина, занимающийся в том числе преступлениями, совершенными на почве ненависти.