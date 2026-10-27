Суд запретил проигравшему выборы Болсонару покидать Бразилию и потребовал сдать загранпаспорт

На следующий день после того, как Флавиу Болсонару проиграл выборы, Верховный суд распорядился аннулировать его бразильский загранпаспорт и сдать документы для зарубежных поездок, выданные другими государствами, если такие имеются. Политику также запретили покидать страну.

Как пишет CNN Brasil, судья Верховного суда Александре де Мораес, кроме того, запретил Болсонару контактировать с предпринимателем и адвокатом Виллером Томазом. Оба проходят по делу об отмывании денег и незаконном выводе капитала за границу. Томаз ранее оказался фигурантом расследования финансовых махинаций в системе пенсионного обеспечения Бразилии и уехал в США.

По данным Reuters, Флавиу Болсонару сообщил, что сотрудники федеральной полиции вручили ему предписание 26 октября, когда он выходил от своего отца.

«Я сдам свои паспорта и буду защищаться от этого безобразия, этой очередной попытки запугать меня. Но никто не заставит меня замолчать», – заявил политик.

По словам Болсонару, судебное решение было вынесено после того, как его брат Эдуарду посоветовал ему покинуть Бразилию в случае поражения. Сам Флавиу утверждает, что не собирался бежать из страны.

В отношении сына бывшего президента ведутся еще два расследования. Одно связано с предполагаемыми нарушениями при финансировании фильма о Жаире Болсонару, другое – с подозрениями в клевете на президента Лулу.

Флавиу Болсонару не признал свое поражение на выборах 25 октября и заявил о намерении добиваться аннулирования результатов голосования.