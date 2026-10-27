Ночные удары армии РФ по Украине — погибшие и раненые, повреждены жилые дома и университет

Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября российская армия нанесла серию ракетных ударов по Киеву и другим городам Украины. По сообщениям украинских властей, есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, учебные заведения, медицинские учреждения и транспортная инфраструктура.

В Киеве в результате ударов баллистическими ракетами погиб по меньшей мере один человек, еще десять получили ранения. Девять пострадавших были госпитализированы, трое из них находились в тяжелом состоянии. Большинство раненых – студенты, проживающие в общежитии одного из университетов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Деснянском районе повреждены здания университета и общежития, общеобразовательная школа и жилые дома. Удары были нанесены в районе парка «Киото» и станции метро. В Днепровском районе частично разрушено трехэтажное нежилое здание, под завалами которого обнаружили погибшего. Повреждены два медицинских учреждения, пострадали сотрудники экстренных служб.

В результате обстрелов возникли перебои с электроснабжением в районах Киева, расположенных на левом берегу Днепра. Повреждения транспортной инфраструктуры привели к ограничениям движения, в том числе в районе Южного моста. Городские власти увеличили количество автобусов, обеспечивающих сообщение между левым и правым берегами.

Около 03:25 российские военные вновь запустили баллистические ракеты в направлении Киева. В столице прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. Сообщения о последствиях повторной атаки уточняются.