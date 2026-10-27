Крошечный трекер Miles Plug отследит перемещение автомобиля и передаст информацию на телефон

Компания Miles Labs представила крошечный гаджет Miles Plug, помогающий отслеживать местонахождение автомобиля с передачей данных на телефон владельца.

Miles Plug подключается к порту бортовой диагностики (OBD-2) большинства бензиновых и гибридных автомобилей. Помимо геолокации, с его помощью можно контролировать уровень топлива, заряд аккумулятора и состояние двигателя. Он располагает собственным GPS и сотовой связью, что позволяет передавать информацию на телефон через приложение.

Такая информация дает возможность владельцам знать, где в данную минуту находится их автомобиль, а также контролировать состояние его двигателя. Для пользования Miles Plug необходима подписка, предполагающая мониторинг аварий в онлайн-режиме. При аварии все пользователи общей учетной записи получат уведомление об этом — одновременно с центром круглосуточного мониторинга Miles, сотрудники которого свяжутся с водителем и поинтересуются, как у него дела. При отсутствии ответа информация о местоположении и данные о транспортном средстве будут переданы местным службам экстренного реагирования, чтобы они могли приехать и оказать помощь.

Помимо аварийных ситуаций пользователи гаджета могут два раза в год обратиться в центр мониторинга за технической помощью — к примеру, при разрядке аккумулятора, проколе колеса, отсутствии бензина или блокировке дверей. К тому же Miles отбуксирует автомобиль на расстояние до 40 км бесплатно.

Компания заявляет, что данные о поездках и автомобиле шифруются и не продаются третьим лицам. Стоимость годовой подписки Miles Plug — $180, а самого гаджета $99. При оформлении трехгодовой подписки за $396 стоимость в пересчете на месяц снижается с $15 до $11, а гаджет предоставляется бесплатно.Источник — Miles Labs