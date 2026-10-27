В честь победы Лулы да Силвы в Москве состоится бразильский карнавал

Постановлением мэра Москвы Сергея Собянина с 20:00 30 ноября до полуночи 2 ноября в столице состоятся внеплановые торжественные мероприятия по случаю победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах президента Бразилии.

Из документа следует, что коммунальные службы должны оперативно, до 12:00 30 ноября украсить столичные улицы во всех районах (включая Новую Москву) в цвета бразильского флага, а муниципальные творческие коллективы подготовить вокально-хореографические композиции в бразильском стиле. Официально мероприятия объединят тематическим названием «Бразильский карнавал».

В парке «Зарядье» Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана выступит с программой «Мы – бразильцы!», основой которой станут ритмы босса-новы. Вход на мероприятие свободный.

В субботу, 31 ноября, на Арбате и Никольской состоится карнавал – его участниками станут как ведущие российские коллективы, так и приглашённые гости из Бразилии.

«Мы поздравляем дружественного для нас президента дружественной для нас Бразилии. Уверен, это праздник не только для москвичей, но и всего российского народа», – сказал Собянин.

Также мэр сообщил, что в связи с массовыми гуляниями уменьшится интервал между поездами в столичном метро.

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