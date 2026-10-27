 

Китайский гибрид XPeng Mona L05 проехал 1200 км на одном заряде

27.10.2026, 12:45, Разное
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Китайская XPeng провела дорожный тест электрического кроссовера Mona L05 EREV, который выделяется впечатляющим запасом хода: кроссовер проехал 1195 км без подзарядки и дозаправки. Заезд организовала платформа BitAuto. Путь из Гуанчжоу в Вэньчжоу по шоссе G228 занял у Mona L05 23 часа 14 минут. Машина шла в «режиме сверхэкономии» с отключением лишних функций и температурой 24°C в салоне, поддерживая скоростной режим около 80 км/ч.

Силовая установка гибрида включает электродвигатель 245 л.сил, АКБ на 37,2 кВт·час и бензиновый ДВС объемом 1,5 литра, рассчитанный на работу в качестве генератора. На одной батарее кроссовер преодолел 252 км с расходом 11,7 кВт·ч на 100 километров пробега, после чего включился генератор. Итоговый результат за поездку составил 2,5 кВт·ч и 3,7 л топлива на 100 километров пути.

Результат наглядно демонстрирует потенциал гибридов EREV для дальних поездок, где инфраструктура зарядки ограничена. Однако из-за жесткого эконом-режима и умеренных скоростей производители не гарантируют аналогичной эффективности в повседневной езде при более высокой скорости, загрузке и сложной погоде.Источник &#8212 Car News China

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