Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1707-й день войны

Минобороны РФ 27 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежное, Великий Бурлук, Избицкое и Старый Салтов Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Суходол, Лужки, Вакаловщина и Пролетарское Сумской области. Противник потерял более 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок, Смородьковка, Глущенково, Нижнее Соленое, Моначиновка Харьковской области, Донецкое и Богородичное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 1 орудие полевой артиллерии. Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Камышеваха, Кондратовка и Семеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 150 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 1 боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и 1 артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Яковлевка, Староварваровка, Веровка, Викторовка, Криницы, Калинино, Белозерское, Новофедоровка, Шиловка и Святогоровка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, 1 танк, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Трудооленовка, Терсянка, Вольнянка, Барвиновка, Василевское Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 1 артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и 9 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 645 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 272423 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31425 танков и других боевых бронированных машин, 1793 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36823 орудия полевой артиллерии и миномета, 75749 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 283000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.