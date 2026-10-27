Один прыск — и эффект на восемь недель: учёные использовали яд жабы от депрессии

Психоделическое вещество, известное как компонент редкого наркотика из яда жабы, показало обнадёживающие результаты в лечении депрессии, при которой обычные антидепрессанты не помогают. После однократного применения назального спрея состояние пациентов начинало улучшаться примерно через два дня, а положительный эффект сохранялся как минимум восемь недель. Однако результаты исследования оказались не столь однозначными, как может показаться на первый взгляд.

Речь идёт о мебуфотенине, также известном как 5-МеО-ДМТ. Это психоактивное соединение встречается в яде сонорской жабы (Incilius alvarius). Оно входит в состав редкого уличного наркотика «буфо», который обычно продают в виде высушенного яда этого земноводного. Помимо мебуфотенина, такой яд содержит другое психоактивное вещество — буфотенин (5-НО-ДМТ).

Но в новом исследовании учёные использовали не настоящий яд жабы, а синтезированный химически чистый мебуфотенин. Его эффективность изучали в рамках рандомизированного клинического испытания фазы 2б, результаты которого опубликованы в Журнале Американской медицинской ассоциации. Исследование финансировала биотехнологическая компания AtaiBeckley, которую авторы материала называют дочерней структурой фармацевтического гиганта Eli Lilly and Company.

Интерес к подобным веществам возник не на пустом месте. За последние десятилетия кетамин, псилоцибин, МДМА, ЛСД и ДМТ из преимущественно рекреационных наркотиков превратились в объекты серьёзных медицинских исследований. Некоторые из них уже применяются по назначению врачей в отдельных странах, в том числе при психических расстройствах, плохо поддающихся стандартному лечению.

Мебуфотенин привлекает исследователей прежде всего необычной скоростью действия. Он вызывает интенсивные психоделические переживания, которые иногда описывают как мистические, но эти эффекты развиваются быстро и обычно исчезают примерно в течение часа. Продолжительность зависит от способа применения. По характеру действия вещество напоминает ДМТ, хотя зрительные искажения, как правило, выражены значительно слабее.

Такая кратковременность может оказаться важным преимуществом перед другими психоделическими методами лечения. Например, после приёма псилоцибина или ЛСД пациентам требуется от четырёх до двенадцати часов наблюдения, пока не прекратится действие вещества. Мебуфотенин потенциально позволяет значительно сократить время пребывания в клинике.

Чтобы проверить его возможности, нейропсихиатр Дэвид Файфел и его коллеги провели исследование с участием 193 человек в медицинских учреждениях Австралии, Европы и США. У всех была диагностирована большая депрессия средней или тяжёлой степени. Во время текущего депрессивного эпизода каждый пациент уже пробовал от двух до пяти различных антидепрессантов, но ни один не принёс необходимого результата.

Участников случайным образом распределили по трём группам. Каждая получила назальный спрей с бензоатом мебуфотенина, однако количество действующего вещества различалось: 0,3, 8 или 12 миллиграммов. Пациенты не знали, какую именно дозу им назначили, чтобы снизить вероятность искажения результатов.

Процедура включала не только применение препарата. До сеанса, во время него и после завершения психоделического действия участникам оказывали психологическую поддержку. Исследователи также соблюдали принятые в психоделической терапии требования к подготовке пациентов и обстановке, в которой проходит лечение.

Один из наиболее заметных результатов касался продолжительности процедуры. Большинство участников были готовы покинуть клинику примерно через два часа после применения спрея. Перед этим врачи убеждались, что острые психоделические эффекты полностью прекратились.

По мнению исследователей, сочетание короткого сеанса и продолжительного антидепрессивного действия может существенно облегчить лечение. Для сравнения, эскетамин и транскраниальная магнитная стимуляция требуют частого повторения процедур, тогда как применение псилоцибина и ЛСД связано с многочасовым медицинским наблюдением.

При этом само улучшение психического состояния наступало не обязательно в день процедуры. Обычно положительные изменения становились заметны примерно через двое суток, после чего эффект сохранялся на протяжении как минимум восьми недель.

Различия между дозировками оказались существенными. По сравнению с минимальной дозой в 0,3 миллиграмма, применение 12 миллиграммов обеспечивало дополнительное снижение показателей тяжести депрессии на 5,3 балла. Ещё лучший результат дала доза 8 миллиграммов: разница составила 6,2 балла.

Именно дозировку 8 миллиграммов исследователи выбрали для следующего этапа испытаний. По их оценке, она обеспечила наиболее удачное сочетание эффективности и безопасности. В ходе третьей фазы препарат планируют проверить на значительно большем количестве пациентов и сравнить с существующими методами лечения.

Впрочем, назвать новое средство полностью безопасным пока нельзя. Побочные реакции возникли у большинства участников, хотя почти всегда были лёгкими или умеренными. Чаще всего люди жаловались на головную боль, тошноту и болезненные ощущения в носу. Эти симптомы появлялись в день применения препарата и быстро проходили. Однако у одного пациента во время лечения произошли два тяжёлых приступа паники.

Несмотря на обнадёживающие результаты, не все специалисты уверены, что мебуфотенин станет серьёзным прорывом в психиатрии.

Психофармаколог Читтаранджан Андраде из Национального института психического здоровья и нейронаук Индии, не участвовавший в испытании, посвятил исследованию отдельную статью в том же медицинском журнале. Он признаёт потенциальную пользу вещества, но обращает внимание на ограничения полученных данных.

По его словам, предыдущие исследования также указывали на возможную эффективность мебуфотенина при послеродовой депрессии. При разных схемах применения положительное действие наблюдалось на протяжении периодов от восьми дней до шести месяцев, в том числе без повторного введения препарата.

Однако продолжительность эффекта сама по себе ещё не означает, что лечение достаточно эффективно. Андраде подчёркивает, что антидепрессивное действие мебуфотенина оказалось неполным.

В среднем выраженность симптомов у участников уменьшилась лишь примерно на 30%. Кроме того, доля пациентов, у которых наблюдалось значимое улучшение или наступала ремиссия, была ниже показателей, обычно регистрируемых при лечении кетамином или электросудорожной терапией.

Ещё одно замечание касается отбора пациентов. Хотя исследование посвящено депрессии, устойчивой к лечению, участники ранее безуспешно пробовали только от двух до пяти антидепрессантов. Никто из них не проходил лечение кетамином или электросудорожную терапию. Поэтому, считает Андраде, точнее говорить о депрессии, трудно поддающейся лечению, а не о доказанной устойчивости ко всем доступным методам.

Есть и другое существенное ограничение: из испытания исключили людей с суицидальными проявлениями. Следовательно, пока неизвестно, насколько мебуфотенин безопасен и эффективен для этой категории пациентов.

Наконец, остаётся открытым вопрос длительного лечения. Людям с трудно поддающейся терапии депрессией нередко требуется постоянная поддерживающая помощь, а новое исследование оценивало мебуфотенин как самостоятельное средство.

Из полученных данных невозможно понять, когда и каким образом пациенту следует переходить на обычные антидепрессанты, нужно ли вообще это делать и можно ли использовать сам мебуфотенин для поддерживающей терапии.

Таким образом, учёные получили подтверждение того, что однократное применение синтетического вещества из яда жабы способно сравнительно быстро уменьшать симптомы депрессии, причём эффект может сохраняться неделями. Но насколько выраженным будет улучшение у разных пациентов, поможет ли препарат при наиболее тяжёлых формах заболевания и как организовать долгосрочное лечение, должны показать дальнейшие испытания. Пока мебуфотенин остаётся экспериментальным средством, применение которого за пределами исследований ограничено строгим законодательным контролем.