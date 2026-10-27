В Великобритании двум мужчинам предъявлены обвинения по делу об инциденте на базе ВВС США

Британская прокуратура предъявила обвинения двум мужчинам в рамках расследования предполагаемой подготовки нападения на авиабазу RAF Fairford в графстве Глостершир, которую американские ВВС использовали для нанесения ударов по Ирану. Один из обвиняемых подозревается в сотрудничестве с иранской разведкой, пишет Sky News.

Обвинения предъявлены 24-летним Мохмеду Абдулкариму и Нуману Эсгиру, проживающим в Лондоне. Абдулкариму инкриминируется оказание помощи иностранной разведывательной службе, предположительно иранской. Эсгир обвиняется в проникновении на охраняемый объект с целью нанесения ущерба интересам Великобритании. Оба обвиняются по Закону о национальной безопасности 2023 года. Первое судебное заседание назначено на 27 октября в Вестминстерском магистратском суде.

Расследование началось после происшествия 27 сентября, когда полиция задержала пятерых мужчин возле авиабазы RAF Fairford. Поводом стали сообщения о трех подозрительных микроавтобусах, направлявшихся к военному объекту. При обыске автомобилей были обнаружены емкости с бензином, однако взрывных устройств полицейские не нашли. Позднее число задержанных в рамках расследования достигло семи человек.

После инцидента американские военные вывели с авиабазы стратегические бомбардировщики B-1, ранее участвовавшие в ударах по Ирану. Британские спецслужбы считают весьма вероятным участие иранского государства в предполагаемой операции. Тегеран отвергает обвинения.

Руководитель подразделения британской прокуратуры по особо тяжким преступлениям и борьбе с терроризмом Фрэнк Фергюсон подтвердил решение о предъявлении обвинений. Еще пятеро фигурантов расследования остаются на свободе под обязательствами перед полицией.