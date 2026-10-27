Проверка правописания в Word будет автоматически исправлять дискриминационные и клеветнические утверждения в тексте

Теперь пользователи популярного текстового процессора Word будут реже допускать ошибки, связанные с дискриминационными выражениями или цитированием «правопопулистской пропаганды». В новом обновлении добавлена функциональность, которая будет автоматически исправлять те фрагменты текста, которые написаны в ксенофобском, антимигрантском или ключе.

Для исправления ошибок будет использоваться искусственный интеллект, который в фоновом режиме будет анализировать написанное пользователем и вносить необходимые исправления, не уведомляя его без необходимости. В редакции «Панорамы» уже опробовали нововведение и подтверждают: отныне написанные в программе тексты не упоминают участия в европейских [УДАЛЕНО] всевозможных [УДАЛЕНО] и других этноконфессиональных групп, обозначая в качестве виновников этих событий право- или левоэкстремистские группы, инспирированные Россией, Ираном и КНДР.

«Это очень удобно – теперь мы не будем цитировать пропагандистские СМИ, – говорит сотрудник европейского бюро «Панорамы» Эрвин Кляйн. – Мы уже уволили сотрудника, который отвечал за фактчекинг, поскольку это за нас теперь делает ИИ. Качество наших новостей не пострадает, потому что [УДАЛЕНО] и никакой цензуры со стороны европейских или американских компаний мы не наблюдаем».

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