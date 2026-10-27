 

50% пользователей ИИ ставят на первое место проверку его результатов

27.10.2026, 14:03, Разное
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Пользователи искусственного интеллекта всё более важными навыками в работе с нейросетями называют контроль качества результатов (50%) и критическое мышление (46%). Эти данные на IV Международной конференции об образовании в современной экономике «#ВДЕЛЕ» привела директор по управлению человеческим капиталом и организационными изменениями «Яков и Партнёры» Татьяна Шилова.

По словам эксперта, раньше профессиональная ценность специалиста заключалась в доступе к знаниям и способности решать сложные интеллектуальные задачи. Теперь, когда анализ текстов, написание кода и обобщение информации берёт на себя ИИ, роль человека смещается к постановке цели, организации процесса, проверке итога и ответственности за решение. Это требует серьезной подготовки.

«Чем мощнее инструменты, тем более трепетно мы должны относиться к фундаментальному образованию. Чтобы распознавать ошибки и оценивать аргументы и принимать решения, нужны прочные знания, логика и способность мыслить самостоятельно», — подчеркнула Татьяна Шилова, добавив, что сильная фундаментальная школа — одно из преимуществ России.

Как резюмировала эксперт, легкость генерации информации делает особенно важной способность отличать знания от «убедительно сформулированной ошибки».

Главной темой конференции #ВДЕЛЕ, которая прошла на кампусе инновационной школы «СКОЛКА», в этом году стала «Архитектура образования будущего»: участники обсуждали, какой должна быть образовательная система, чтобы раскрывать потенциал человека и отвечать на вызовы, стоящие перед экономикой. В центре дискуссии оказались влияние искусственного интеллекта, а также новые роли школы, колледжа, университета и индустрии.

43% продвинутых пользователей ИИ часть работы выполняют без него

43% наиболее продвинутых пользователей искусственного интеллекта сознательно выполняют часть работы без него, чтобы сохранить собственные навыки. Эти данные на IV Международной конференции об образовании в современной экономике «#ВДЕЛЕ» привела директор по управлению человеческим капиталом и организационными изменениями «Яков и Партнёры» Татьяна Шилова.

Такая заметная цифра объясняется растущим осознанием того, что востребованность в долгосрочной перспективе зависит от способностей самого человека, которые без регулярной практики слабеют. По мнению эксперта, тот же подход нужен и в образовательном процессе, где ИИ используется всё чаще: технология должна оставаться инструментом, а не заменой мышлению.

«Нейросети сейчас могут персонализировать занятия, объяснять простым языком сложные темы, давать быструю обратную связь. Но здесь принципиально важно, чтобы обучение не сводилось к получению готовых ответов, как это часто бывает. Если студент умеет с помощью ИИ выполнить задание, но не способен объяснить логику, проверить факты или применить полученные знания, то результат, скажем так, остается сомнительным», — подчеркнула Татьяна Шилова.

Главной темой конференции #ВДЕЛЕ, которая прошла в кампусе инновационной школы «СКОЛКА», в этом году стала «Архитектура образования будущего»: участники обсуждали, какой должна быть образовательная система в эпоху ИИ, чтобы раскрывать потенциал человека и отвечать на вызовы, стоящие перед экономикой. В центре — дискуссии новые роли школы, колледжа, университета и индустрии.

Изображение: Magnific

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