 

Над секретными объектами Пентагона все чаще замечают НЛО в виде черных треугольников

27.10.2026, 15:15, Разное
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Министерство войны США продолжает публикации документов о НАЯ (неопознанных аномальных явлениях) — более широком трактовании того, что раньше называли НЛО. В последнем списке описан беспрецедентный случай – в начале этого года один такой объект дал рассмотреть себя и провести измерения при помощи новейшего военного оборудования. Но, как и ранее, вместо ответов лишь появились новые вопросы.

Где и когда произошел инцидент, в ведомстве намерено замалчивают, потому что это засекреченное место. Но в том и проблема – как признают чиновники, НАЯ уже давно и практически на регулярной основе посещают закрытые военные и федеральные объекты на территории США. Кто бы или что бы ни стояло за этим, их интерес очевиден – человеческая деятельность, связанная с передовыми и тщательно охраняемыми технологиями. И вряд ли это совпадение.

В описанном инциденте свидетелями НАЯ стали двое опытных наблюдателей, которые сумели с высокой точностью измерить параметры объекта. Он напоминал черный треугольник шириной 1,8 м, толщиной 0,6 м и размахом «крыльев» 2,7-4,6 м. Аппарат летел совершенно бесшумно и совершал резкие маневры, а его скорость достигала 2900 км/ч. Что важно – специальное измерительное оборудование не зафиксировало никакого теплового следа, что ставит немало вопросов о физике полета этого устройства.

Военным удалось сделать снимки объекта, но информации это не добавляет. Или наоборот – дотошные исследователи обратили внимание, что над секретными военными объектами чаще всего замечают именно черные треугольники. И то, что из этих посещений людям не удается извлечь никакой информации, служит намеком – не исключено, что черные треугольники специально адаптированы для обхода существующих систем наблюдения и защиты.Источник &#8212 Interesting engineering

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