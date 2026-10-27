Тысячи чиновников будут массово совершать операции с преступными доходами, чтобы обучить нейросеть Центробанка выявлять такие платежи

Центробанк привлёк несколько тысяч депутатов и чиновников к обучению новой нейросети, которая должна выявлять подозрительные операции с наличностью. По замыслу участники будут проводить через свои счета средства, полученные преступным путём, а модель проанализирует эти операции и научится отличать легальные транзакции от нелегальных.

Эксперты оценивают общий объём денег, который необходимо пропустить через карманы участников, в 700 миллиардов рублей. В ЦБ эту методику назвали симуляцией противоправной деятельности в условиях, приближенных к реальным.

«Каждому участнику выдадут методичку с типовыми схемами на случай, если кто-то чего-то ещё не знает, а кураторы проследят за общей убедительностью. По итогам обучения модель должна научиться распознавать подозрительные операции с точностью, достаточной для того, чтобы в будущем ни один чиновник не смог провести деньги незаметно – если, конечно, не пройдёт предварительное обучение», – рассказал представитель Центробанка Аркадий Дёмин.

Участники эксперимента, по его словам, отнеслись к идее с пониманием и воодушевлением, а кто-то даже предложил свои схемы.

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