В ННГУ открылась программа повышения квалификации «Основы спутникостроения и космической связи»

27 октября в актовом зале ННГУ имени Н.И. Лобачевского состоялось торжественное открытие дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Основы спутникостроения и космической связи». В мае факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки ННГУ выиграл грант на её разработку и реализацию. Программа осуществляется при поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» нацпроекта «Развитие космической деятельности Российской Федерации». Инициатива нацелена на подготовку специалистов для ракетно-космической отрасли, способных проектировать, собирать, тестировать и эксплуатировать малые космические аппараты для государственных и коммерческих задач.

Программа рассчитана на 144 академических часа, реализуется бесплатно, а по окончании участники получат удостоверение о повышении квалификации. Как отметил ректор ННГУ Олег Трофимов, открытие программы решает важную государственную задачу — начинается новый этап подготовки инженерных кадров для стратегически важной отрасли, при этом программа выстроена в полном соответствии с потребностями реального сектора экономики. Направление «спутникостроение» для университета новое, но сотрудники и преподаватели уже проявляют заинтересованность, а в вузе действует молодёжное конструкторское бюро.

Руководитель программы Максим Жарков прочитал слушателям вводную лекцию и отметил, что в одной команде будут работать специалисты разных направлений — инженеры, экономисты, филологи, социологи и юристы. Вместе они будут писать концепцию, прорабатывать юридическую составляющую, проводить экономические расчёты, изучать потребности и создавать конкретный проект; лучшие проекты поедут на защиту в Москву. Всего в программе смогут поучаствовать более 700 человек. В перспективе подготовленные кадры должны закрыть потребности космической отрасли на всех уровнях — от фундаментальных исследований до разработки и запуска передовых космических систем.

Фото: пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского