Клипса на ухо вместо таблеток от гипертонии: новый прибор снижает давление

Снизить артериальное давление с помощью двух небольших клипс на ухе — такой необычный метод проверили учёные из Лондонского университета королевы Марии. Устройство посылает слабые электрические импульсы к нервам и, как предполагается, помогает организму регулировать давление. Первые клинические испытания дали неоднозначные результаты: у большинства участников убедительного эффекта не обнаружили, однако у людей с более тяжёлой гипертонией появились обнадёживающие изменения.

Исследование, опубликованное в научном журнале Hypertension Американской кардиологической ассоциации, было посвящено пациентам, у которых давление оставалось повышенным, несмотря на приём лекарств. Именно для таких случаев специалисты ищут дополнительные способы лечения, поскольку длительная гипертония создаёт повышенную нагрузку на сердце и сосуды, увеличивая риск инфаркта и инсульта.

В основе экспериментального метода лежит чрескожная стимуляция нервов, связанных с вегетативной нервной системой. Она автоматически управляет многими жизненно важными процессами, включая сердцебиение, пищеварение и регулирование артериального давления.

Учёные рассчитывают, что воздействие слабыми электрическими импульсами на нервы в области уха позволит влиять на естественные механизмы контроля давления. При этом не требуется ни хирургического вмешательства, ни сложных медицинских процедур.

Разработанное компанией Afferent Medical Solutions портативное устройство оснащено двумя небольшими клипсами. Их закрепляют на козелке уха — маленьком хрящевом выступе непосредственно перед входом в слуховой проход. Через клипсы подаются мягкие электрические импульсы. Пользоваться прибором можно самостоятельно в домашних условиях, не посещая медицинское учреждение для каждого сеанса.

Чтобы проверить безопасность и эффективность такого подхода, исследователи провели клиническое испытание с участием 63 человек. Все добровольцы страдали неконтролируемой гипертонией и принимали как минимум один препарат для снижения давления, однако показатели всё равно превышали рекомендуемые значения.

Участников случайным образом распределили на две группы. Первая получала настоящую электрическую стимуляцию, а второй выдали устройство, имитирующее лечение. Такое сравнение позволяло выяснить, действительно ли воздействие на нервы приносит дополнительную пользу, а не просто создаёт впечатление улучшения.

В течение первых двух недель участники пользовались приборами ежедневно по 30 минут. Затем частоту процедур сократили до одного сеанса в неделю, и такой режим сохранялся ещё десять недель.

Выяснилось, что процедура безопасна и в целом хорошо переносится. Большинство участников соблюдали назначенный график, что подтвердило практическую возможность использования устройства дома.

Но главный вопрос заключался в том, насколько заметно снижается давление. И здесь результаты оказались менее впечатляющими.

При сравнении всех участников исследователи не выявили статистически значимой разницы между настоящей стимуляцией и имитацией лечения. Иными словами, испытание не доказало, что устройство эффективно снижает давление у широкой группы пациентов с гипертонией.

Однако более подробный анализ выявил интересную закономерность. У людей, которые начинали исследование с более тяжёлой гипертонией, настоящая стимуляция сопровождалась более выраженным снижением давления по сравнению с контрольной процедурой.

Особенно важно, что учёные запланировали такой анализ ещё до получения результатов. Они не стали выделять эту группу задним числом только потому, что в ней обнаружились положительные изменения.

Это наблюдение позволяет предположить, что метод может быть полезен не всем пациентам, а прежде всего тем, у кого давление особенно трудно поддаётся контролю. Впрочем, участников было слишком мало, чтобы считать обнаруженный эффект окончательно подтверждённым.

Руководитель исследования доктор Аджай Гупта считает, что технология заслуживает дальнейшего изучения. По его словам, в перспективе она может стать доступным и недорогим решением для миллионов пациентов.

«Хотя исследование не показало статистически значимого результата в общей группе, у пациентов с более тяжёлой гипертонией наблюдалось отчётливое снижение давления при настоящей стимуляции по сравнению с имитацией лечения», — отметил Гупта.

Он подчеркнул, что эта работа, ставшая первым и наиболее подробным исследованием подобного рода, открывает новые направления для изучения неинвазивного воздействия на нервную систему. Теперь необходимо понять, какие именно группы пациентов способны получить от него наибольшую пользу.

Привлекательность технологии заключается не только в предполагаемом воздействии на давление. Небольшой прибор не требует операции, его можно использовать самостоятельно, а сама процедура, судя по результатам испытания, хорошо переносится пациентами. Если эффективность подтвердится, такой подход сможет дополнить существующие методы лечения.

Однако пока говорить о появлении нового доказанного средства от гипертонии преждевременно. Исследование охватило всего 63 человека, а положительные результаты были обнаружены лишь в отдельной группе участников.

Следующим шагом должны стать более масштабные клинические испытания. Они помогут установить, действительно ли электрическая стимуляция нервов уха способна устойчиво снижать давление у пациентов с тяжёлой гипертонией и кому такое лечение может принести наибольшую пользу.